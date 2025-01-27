Чи може Україна продати ГТС Сполученим Штатам

Звучало чимало думок та сценаріїв щодо майбутнього української газотранспортної системи. Зокрема і її продаж Сполученим Штатам Америки.

Чи може Україна продати ГТС США

Проте цей варіант розвитку подій є малоймовірним, бо у ньому немає ніякого економічного та політичного сенсу, про це розповів колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон в інтерв'ю 24 каналу.

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Таку думку про продаж української ГТС висловив колишній голова адміністрації Президента України при Віктору Ющенку Віктор Балога. Він заявив, що нібито після того продажу системи США, Росія припинить обстрілювати її.

Це якась маячня, адже навіщо американцям українська газотранспортна система. Невже система заробляє якісь великі кошти? Мені складно це коментувати, адже ніякого економічного та політичного сенсу я у цьому не бачу,

– сказав Сергій Макогон.

Концепція "газового сейфа Європи"

Водночас експерт прокоментував ідею "газового сейфа Європи". Він пояснив: його гіпотеза пов'язана з тим, що в Україні є найбільше сховище газу у Європі із загальним обсягом 31 мільярд кубічних метрів (до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну). Тому чисто теоретично, ці сховища можна запропонувати європейським партнерам для зберігання газу.

Згідно зі слів Макогона, те, що озвучив прем'єр-міністр, не є новою ідеєю, бо у 2020 році європейські енерготрейдери закачали до українських сховищ майже 12 мільярдів кубічних метрів газу та зберігали їх там.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії, звісно, особливого бажання у європейців закачувати газ знову не було, тому що було чимало атак по сховищах,

– сказав колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна".

Зверніть увагу! Після війни до цього можна повернутися, адже українські сховища можуть надавати додаткову гнучкість для європейської системи.