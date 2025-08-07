Українські монети доволі високо цінуються серед колекціонерів. Адже деякі з цих копійок мають особливості, що роблять їх ексклюзивними.

Яку українську копійку можна дорого продати?

"Дорого" продаються монети, які мають нумізматичну рідкість, наприклад, обмежений тираж чи помилку, пише 24 Канал з посиланням на "Монети-ягідки".

Зараз за 20 тисяч гривень можна продати монету від 1992 року різновиду 3ГАм. Ця копійка має такі характерні ознаки:

відсутність черешків у гронах під номером 4 та 8;

товстий середній зуб тризуба.



Як виглядає монета 1992 року за 20 тисяч / Скриншот з ресурсу "Монети-ягідки"

Зверніть увагу! Таку монету було знайдено в обігу лише 4 рази.

Дещо дешевше – за 5 – 7 тисяч гривень можна продати монету різновиду 5.1ДАг від 1992 року. Ця копійка також має певні особливості:

середній зуб тризуба округлий та товстіший;

друге гроно має форму тупокутного трикутника;

хвостик букви "Ї" знизу торкається букви "Н";

гурт гладкий, на ньому немає насічок.



На яких монетах можна заробити / Скриншот з ресурсу "Монети-ягідки"

Зауважте! Також на вартість монети впливає те, як добре вона збереглася.