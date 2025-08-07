Перевірте скарбничку: за цю копійку заплатять щонайменше 20 тисяч
- Монету від 1992 року різновиду 3ГАм, яка має відсутність черешків у гронах та товстий середній зуб тризуба, можна продати за 20 тисяч гривень.
- Монету різновиду 5.1ДАг від 1992 року з особливостями, такими як округлий середній зуб тризуба і гладкий гурт, можна продати за 5-7 тисяч гривень.
Українські монети доволі високо цінуються серед колекціонерів. Адже деякі з цих копійок мають особливості, що роблять їх ексклюзивними.
Яку українську копійку можна дорого продати?
"Дорого" продаються монети, які мають нумізматичну рідкість, наприклад, обмежений тираж чи помилку, пише 24 Канал з посиланням на "Монети-ягідки".
Зараз за 20 тисяч гривень можна продати монету від 1992 року різновиду 3ГАм. Ця копійка має такі характерні ознаки:
- відсутність черешків у гронах під номером 4 та 8;
- товстий середній зуб тризуба.
Як виглядає монета 1992 року за 20 тисяч / Скриншот з ресурсу "Монети-ягідки"
Зверніть увагу! Таку монету було знайдено в обігу лише 4 рази.
Дещо дешевше – за 5 – 7 тисяч гривень можна продати монету різновиду 5.1ДАг від 1992 року. Ця копійка також має певні особливості:
- середній зуб тризуба округлий та товстіший;
- друге гроно має форму тупокутного трикутника;
- хвостик букви "Ї" знизу торкається букви "Н";
- гурт гладкий, на ньому немає насічок.
На яких монетах можна заробити / Скриншот з ресурсу "Монети-ягідки"
Зауважте! Також на вартість монети впливає те, як добре вона збереглася.