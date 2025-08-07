Украинские монеты довольно высоко ценятся среди коллекционеров. Ведь некоторые из этих копеек имеют особенности, которые делают их эксклюзивными.

Какую украинскую копейку можно дорого продать?

"Дорого" продаются монеты, которые имеют нумизматическую редкость, например, ограниченный тираж или ошибку, пишет 24 Канал со ссылкой на "Монеты-ягодки".

Сейчас за 20 тысяч гривен можно продать монету от 1992 года разновидности 3ГАм. Эта копейка имеет такие характерные признаки:

отсутствие черешков в гроздьях под номером 4 и 8;

толстый средний зуб трезубца.



Как выглядит монета 1992 года за 20 тысяч / Скриншот с ресурса "Монеты-ягодки"

Обратите внимание! Такая монета была найдена в обращении только 4 раза.

Несколько дешевле – за 5 – 7 тысяч гривен можно продать монету разновидности 5.1ДАг от 1992 года. Эта копейка также имеет определенные особенности:

средний зуб трезуб трезубца округлый и толще;

вторая гроздь имеет форму тупоугольного треугольника;

хвостик буквы "Ї" снизу касается буквы "Н";

гурт гладкий, на нем нет насечек.



На каких монетах можно заработать / Скриншот с ресурса "Монеты-ягодки"

Заметьте! Также на стоимость монеты влияет то, как хорошо она сохранилась.