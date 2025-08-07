Какую украинскую копейку можно дорого продать?

"Дорого" продаются монеты, которые имеют нумизматическую редкость, например, ограниченный тираж или ошибку, пишет 24 Канал со ссылкой на "Монеты-ягодки".

Сейчас за 20 тысяч гривен можно продать монету от 1992 года разновидности 3ГАм. Эта копейка имеет такие характерные признаки:

отсутствие черешков в гроздьях под номером 4 и 8;

толстый средний зуб трезубца.



Как выглядит монета 1992 года за 20 тысяч / Скриншот с ресурса "Монеты-ягодки"

Обратите внимание! Такая монета была найдена в обращении только 4 раза.

Несколько дешевле – за 5 – 7 тысяч гривен можно продать монету разновидности 5.1ДАг от 1992 года. Эта копейка также имеет определенные особенности:

средний зуб трезуб трезубца округлый и толще;

вторая гроздь имеет форму тупоугольного треугольника;

хвостик буквы "Ї" снизу касается буквы "Н";

гурт гладкий, на нем нет насечек.



На каких монетах можно заработать / Скриншот с ресурса "Монеты-ягодки"

Заметьте! Также на стоимость монеты влияет то, как хорошо она сохранилась.