Какую украинскую копейку можно дорого продать?
"Дорого" продаются монеты, которые имеют нумизматическую редкость, например, ограниченный тираж или ошибку, пишет 24 Канал со ссылкой на "Монеты-ягодки".
Читайте также Украинцы могут получить более 3 000 гривен в августе: кому выплатят деньги
Сейчас за 20 тысяч гривен можно продать монету от 1992 года разновидности 3ГАм. Эта копейка имеет такие характерные признаки:
- отсутствие черешков в гроздьях под номером 4 и 8;
- толстый средний зуб трезубца.
Как выглядит монета 1992 года за 20 тысяч / Скриншот с ресурса "Монеты-ягодки"
Обратите внимание! Такая монета была найдена в обращении только 4 раза.
Несколько дешевле – за 5 – 7 тысяч гривен можно продать монету разновидности 5.1ДАг от 1992 года. Эта копейка также имеет определенные особенности:
- средний зуб трезуб трезубца округлый и толще;
- вторая гроздь имеет форму тупоугольного треугольника;
- хвостик буквы "Ї" снизу касается буквы "Н";
- гурт гладкий, на нем нет насечек.
На каких монетах можно заработать / Скриншот с ресурса "Монеты-ягодки"
Заметьте! Также на стоимость монеты влияет то, как хорошо она сохранилась.