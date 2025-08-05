Російський суд скасував заборону на продаж Raiffeisen Bank
- Російський суд скасував заборону на продаж дочірньої компанії Raiffeisen Bank, що може наблизити банк до виходу з російського ринку.
- Суперечка з російською компанією Rasperia призвела до зобов'язання виплатити 2 мільярди євро компенсації, а також до збитків у 1,2 мільярда євро у другому кварталі через списання.
Російський суд скасував тимчасові заходи, які фактично забороняли австрійському банку Raiffeisen Bank International (RBI) продавати свою дочірню компанію – Райффайзен Банк. Про це повідомила адвокат банку та його російського підрозділу.
Що наразі відбувається з Raiffeisen Bank?
Це рішення може наблизити RBI до виходу з російського ринку, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Як зазначають у матеріалі, знайти відповідного покупця, який не перебуває під санкціями, залишається складним завданням. Крім того, банки зіштовхуються з додатковими регуляторними перепонами. Ба більше, для укладення угоди потрібне особисте схвалення президента Росії Володимира Путіна.
У червні російський суд відхилив попередню спробу RBI скасувати ці обмеження. Це стало наслідком позову з боку російської інвестиційної компанії Rasperia після зірваної угоди. За нею минулого року RBI було зобов’язано виплатити близько 2 мільярдів євро компенсації (2,3 мільярда доларів).
Суперечка RBI з Rasperia виникла після провалу угоди, яка мала дозволити банку розморозити частину активів у Росії,
– уточнили у матеріалі.
RBI планував придбати частку у віденській будівельній компанії Strabag. Але був змушений відмовитися від угоди через тиск з боку Вашингтона.
Анастасія Тараданкіна, юристка російської "дочки" Райффайзенбанку з юридичної фірми Delcredere, підтвердила, що суд скасував тимчасовий арешт акцій.
Ми зробили все необхідне, і ці заходи були зняті,
– сказала Тараданкіна.
Згідно з судовими документами, обмеження було скасовано 4 серпня.
Важливо! Минулого тижня RBI повідомив про збитки у другому кварталі через списання 1,2 мільярда євро (1,4 мільярда доларів) у зв’язку з юридичною суперечкою в Росії.