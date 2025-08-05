Російський суд скасував тимчасові заходи, які фактично забороняли австрійському банку Raiffeisen Bank International (RBI) продавати свою дочірню компанію – Райффайзен Банк. Про це повідомила адвокат банку та його російського підрозділу.

Що наразі відбувається з Raiffeisen Bank?

Це рішення може наблизити RBI до виходу з російського ринку, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як зазначають у матеріалі, знайти відповідного покупця, який не перебуває під санкціями, залишається складним завданням. Крім того, банки зіштовхуються з додатковими регуляторними перепонами. Ба більше, для укладення угоди потрібне особисте схвалення президента Росії Володимира Путіна.

У червні російський суд відхилив попередню спробу RBI скасувати ці обмеження. Це стало наслідком позову з боку російської інвестиційної компанії Rasperia після зірваної угоди. За нею минулого року RBI було зобов’язано виплатити близько 2 мільярдів євро компенсації (2,3 мільярда доларів).

Суперечка RBI з Rasperia виникла після провалу угоди, яка мала дозволити банку розморозити частину активів у Росії,

– уточнили у матеріалі.

RBI планував придбати частку у віденській будівельній компанії Strabag. Але був змушений відмовитися від угоди через тиск з боку Вашингтона.

Анастасія Тараданкіна, юристка російської "дочки" Райффайзенбанку з юридичної фірми Delcredere, підтвердила, що суд скасував тимчасовий арешт акцій.

Ми зробили все необхідне, і ці заходи були зняті,

– сказала Тараданкіна.

Згідно з судовими документами, обмеження було скасовано 4 серпня.

Важливо! Минулого тижня RBI повідомив про збитки у другому кварталі через списання 1,2 мільярда євро (1,4 мільярда доларів) у зв’язку з юридичною суперечкою в Росії.