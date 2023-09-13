Схемники, duty-free та сигарети: як в Україні борються з ухилянням від податків

У серпні влада України ухвалила законопроєкт, який стосувався заборони продажу цигарок і алкоголю в duty-free через ухиляння від податків. Він мав набути чинності у вересні, втім відбулася затримка.

Чому відбулася затримка законопроєкту

З 1 жовтня набере чинності заборона на продаж цигарок і алкоголю в duty-free, яка має на меті руйнувати схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

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Цікаво, що заборона мала запрацювати ще 1 вересня. Відповідно, така затримка дає більше часу схемникам, у яких є ще цілий місяць для того, щоб заробити незаконно мільйони гривень.

Під час розмови з 24 Каналом член Української ради бізнесу Михайло Непран розповів, що якщо відбулася така затримка, то вона не випадкова. Хоча, як зауважує експерт, це пояснюють тим, що відбулася технічна помилка.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Є різні версії: починаючи від технічного збою й закінчуючи тим, що хтось пролобіював свої інтереси. Тому може бути будь-яка історія щодо цієї ситуації.

Вартість цього питання щороку:

на чорному ринку по всій Україні – від 10 до 17 мільярдів гривень,

через duty-free – від 4 до 9 мільярдів гривень.

Як розповів 24 Каналу Данило Гетманцев, таке відтермінування трапилося через технічну затримку з підписанням в Офісі президента.

Данило Гетманцев Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Так, нам би хотілося, щоб законопроєкт запрацював якомога раніше. Плюс, місяць роботи схеми це погано, але не критично. Загалом від різних схем на ринку тютюну бюджет втрачає до 20 мільярдів гривень щороку.

Час для схемників чи не зовсім

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, у вересні відбулася затримка через невчасну публікацію завізованого президентом України відповідного закону в парламентській газеті "Голос України".

, що відповідний закон про заборону Верховна рада ухвалила 10 серпня 2023 року, а вже 30 серпня документ завізував глава держави. Набуває чинності законопроєкт з першого числа місяця наступного за місяцем публікування.

Мали одразу опублікувати, але магія – на публікацію "Голосом України" його дали тільки 2 вересня. Тобто він набуде чинності не з 1 вересня, а тільки з 1 жовтня,

– додає Ярослав Железняк.

Ще весною Железняк зауважив, що згідно з даними звіту Kantar щодо нелегального ринку тютюнових виробів загальний обсяг в Україні у лютому сягнув 20,2%, а це підроблена продукція, контрабанда та нелегально продані сигарети. І майже половина з них, а це 10,8%, це нелегально продана продукція з маркуваннями Duty Free.

Втім перший віцепрезидент Торгово-промислової палати не згідний з тим, що цей місяць буде вигідним для схемників. Адже якщо буде бажання влади зупинити, то це можна зробити навіть не чекаючи.

Якщо я не помиляюся, то за словами нардепа Ярослава Железняка, щомісяця завдяки duty-free схемники можуть заробляти до 4 мільярдів гривень. Тут багато чого залежатиме від того чи є бажання зупинити цей процес. Якщо є, то таких збитків можна уникнути,

– каже Михайло Непран.

Як працює схема з duty-free

Тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів ще в травні цього року виявила схему duty-free.

Відтак з'ясувалося, що в наземних пунктах пропуску люди купляють десь 30 – 35 пачок цигарок на один чек, а от в інших – 5 – 7 пачок.

На особу за допустимих норм під час перетину кордону дозволено лише 2 пачки. Таким чином кількість вироблених сигарет duty free й проданих відрізняється на сотні тисяч пачок.