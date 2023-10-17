НБУ почав менше продавати валюти: яка ситуація з курсом долара

НБУ скоротив чисті обсяги продажу долара минулого тижня на понад 500 мільйонів доларів. Таким чином було збуто 0,25 мільйона доларів.

НБУ продав менше долара ніж зазвичай

За другий тиждень жовтня чистий обсяг продажу доларів НБУ склав 575 мільйонів доларів, що значно менше за показники попереднього тижня – 1,15 мільярда доларів.

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Тож за результатами цього тижня курс на міжбанку зміцнився на 0,5%, тобто 19 копійок та досягнув позначки 36,3 гривні. У обмінниках долар навпаки здешевшав приблизно на 6 копійок, до рівня 38 гривень.

Що буде з курсом долара протягом тижня

З 16 по 22 жовтня Анна Золотько прогнозує зміцнення гривні. Попри це, також може почати поступове зростання долар на ВРУ, рухаючись до показників початку керованої гнучкості від НБУ.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, готівковий курс продажу долара буде відчувати тиск з боку загального скорочення попиту та конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар.

Вона наголосила, що НБУ чітко дотримувався своєї стратегії минулого тижня та уклав угод в середньому за день на близько 136 мільйонів доларів.