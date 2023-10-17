НБУ продал меньше доллара, чем обычно

За вторую неделю октября чистый объем продаж долларов НБУ составил 575 миллионов долларов, что значительно меньше показателей предыдущей недели – 1,15 миллиарда долларов.

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По результатам этой недели курс на межбанке укрепился на 0,5%, то есть 19 копеек, и достиг отметки в 36,3 гривны. В обменниках доллар, наоборот, подешевел примерно на 6 копеек – до 38 гривен.

Что будет с курсом доллара в течение недели

С 16 по 22 октября Анна Золотько прогнозирует укрепление гривны. Несмотря на это, также может начать постепенный рост доллара на ВРУ, двигаясь к показателям начала управляемой гибкости от НБУ.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно, стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар.

Она подчеркнула, что НБУ четко придерживался своей стратегии на прошлой неделе и заключил соглашения в среднем за день на около 136 миллионов долларов.