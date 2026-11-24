Рекордні ціни на пальне та жорстка економія змушують європейських водіїв кардинально змінювати свої звички. Поки покупці шукають вигоду, традиційні автомобільні гіганти опинилися на порозі серйозної фінансової кризи.

Чому європейці масово пересідають на електрокари

У жовтні реєстрація нових автомобілів у Європі зросла на 3,4%, досягнувши позначки у 1,13 мільйона одиниць. Головним драйвером цього зростання стали електромобілі та гібриди, частка яких підскочила до 43%, про що пише Bloomberg.

Перехід на батарейні авто стимулюють кілька факторів: державні субсидії, розширення мережі зарядних станцій та поява доступніших моделей. Проте головним каталізатором стали рекордні ціни на пальне, спровоковані нестабільністю на Близькому Сході. Щоб захистити сімейні бюджети від енергетичної інфляції, водії у Німеччині та Франції збільшили купівлю електрокарів одразу на 80%.

Як китайська експансія б'є по європейських гігантах

Для європейських автовиробників цей бум став справжнім випробуванням на міцність. Хоча продажі зростають, виробництво електрокарів залишається менш прибутковим, ніж виробництво традиційних бензинових авто. Ситуацію ускладнює агресивна конкуренція з боку китайських брендів, таких як BYD та Chery, чиї реєстрації в Європі минулого місяця зросли більш ніж удвічі.

Через це гігантам на кшталт Volkswagen, Renault та Stellantis доводиться йти на непопулярні кроки. Зокрема, Volkswagen розпочав масштабну реструктуризацію, вимагаючи від працівників у Німеччині гнучкішого графіка та обмеження зарплат, щоб знизити витрати.

Зверніть увагу! Європейський авторинок вже тривалий час перебуває під тиском жорстких екологічних норм та необхідності скорочувати викиди. Раніше уряди країн ЄС запровадили масштабні програми підтримки для покупців екологічного транспорту, що дозволило пом'якшити ціновий шок. Однак тепер, за словами аналітиків Bloomberg Intelligence, місцевим виробникам доведеться скорочувати потужності та звільняти персонал, щоб вижити в умовах низької маржинальності та навали дешевших китайських аналогів.

Європейський Союз розширює боротьбу з дешевим китайським імпортом. Тепер під загрозою опинилися матеріали, без яких складно розвивати оборонну промисловість, транспорт та відновлювану енергетику.