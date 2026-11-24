Почему европейцы массово пересаживаются на электромобили

В октябре регистрация новых автомобилей в Европе выросла на 3,4%, достигнув отметки в 1,13 миллиона единиц. Главным драйвером этого роста стали электромобили и гибриды, доля которых подскочила до 43%, о чем пишет Bloomberg.

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Переход на электромобили стимулируют несколько факторов: государственные субсидии, расширение сети зарядных станций и появление более доступных моделей. Однако главным катализатором стали рекордные цены на топливо, спровоцированные нестабильностью на Ближнем Востоке. Чтобы защитить семейные бюджеты от энергетической инфляции, водители в Германии и Франции увеличили покупку электромобилей сразу на 80%.

Как китайская экспансия бьет по европейским гигантам

Для европейских автопроизводителей этот бум стал настоящим испытанием на прочность. Хотя продажи растут, производство электромобилей остается менее прибыльным, чем производство традиционных бензиновых автомобилей. Ситуацию осложняет агрессивная конкуренция со стороны китайских брендов, таких как BYD и Chery, количество регистраций которых в Европе в прошлом месяце выросло более чем вдвое.

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Из-за этого гигантам вроде Volkswagen, Renault и Stellantis приходится идти на непопулярные меры. В частности, Volkswagen начал масштабную реструктуризацию, требуя от сотрудников в Германии более гибкого графика работы и ограничения зарплат, чтобы снизить расходы.

Обратите внимание! Европейский авторынок уже длительное время находится под давлением жестких экологических норм и необходимости сокращать выбросы. Ранее правительства стран ЕС ввели масштабные программы поддержки для покупателей экологичного транспорта, что позволило смягчить ценовой шок. Однако теперь, по словам аналитиков Bloomberg Intelligence, местным производителям придется сокращать мощности и увольнять персонал, чтобы выжить в условиях низкой рентабельности и наплыва более дешевых китайских аналогов.

Европейский Союз расширяет борьбу с дешевым китайским импортом. Теперь под угрозой оказались материалы, без которых сложно развивать оборонную промышленность, транспорт и возобновляемую энергетику.