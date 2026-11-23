На какие товары ЕС может ввести новые пошлины

В понедельник, 23 ноября, Европейская комиссия официально начала расследование в связи с резким ростом дешевого импорта композитных смол и стекловолокна. Основным источником поставок этих товаров является Китай, пишет EuroNews.

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За последний год объемы этих поставок взлетели на 25%. В то же время торговый дефицит блока с Китаем достиг рекордного уровня – около 1 миллиарда евро в день.

Ожидается, что расследование продлится от 9 до 11 месяцев. По его завершении Еврокомиссия может ввести квоты или дополнительные пошлины на импорт композитных материалов.

Хотя основное внимание сосредоточено на китайских производителях, такие защитные меры автоматически будут распространяться на импорт от всех торговых партнеров ЕС.

В отрасли уже поддержали решение Брюсселя.

Решение Еврокомиссии начать это расследование подтверждает серьезность ситуации, с которой сталкивается европейская промышленность– заявил президент организации Glass Fibre Europe Людовик Пиро.

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Почему китайский импорт стал проблемой для Европы

Композитные смолы и материалы из стекловолокна используются во многих стратегических отраслях. Они необходимы для:

возобновляемой энергетики;

электроэнергетической инфраструктуры;

транспорта;

авиакосмической промышленности;

и оборонного производства.

Ранее Еврокомиссия уже вводила дополнительные пошлины на смолы и армирующие материалы из стекловолокна, но это не принесло результата. Китайские компании научились обходить ограничения, просто перенося свое производство в другие страны.

В связи с этим европейские компании начали требовать более жестких мер для защиты собственного рынка, а Брюссель решил расширить расследование.

Это дело касается защиты промышленных возможностей, необходимых нам для снижения энергетической зависимости, укрепления обороны, трансформации мобильности и сохранения позиций в сфере передового производства– подчеркнул Пиро.

Обратите внимание! Запуск этого расследования откладывался на несколько месяцев, пока ЕС пытался договориться с Пекином в двустороннем формате. В октябре стороны достигли компромисса, но он касался исключительно гибридных автомобилей.

Напомним, ч Евросоюз уже неоднократно пытался уменьшить влияние китайской продукции на свой рынок, также рассматривал новые ограничения. В частности, Германия активно оказывает давление на блок, чтобы защитить местных производителей от наплыва дешевых китайских товаров.