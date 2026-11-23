На які товари ЄС може запровадити нові мита

У понеділок, 23 листопада, Європейська комісія офіційно запустила розслідування щодо різкого стрибка дешевого імпорту композитних смол та скловолокна. Основним джерелом постачання цих товарів є Китай, пише EuroNews.

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За останній рік обсяги цих поставок злетіли на 25%. Водночас торговельний дефіцит блоку з Китаєм досяг рекордного рівня – близько 1 мільярда євро на день.

Очікується, що перевірка триватиме від 9 до 11 місяців. Після її завершення Єврокомісія може запровадити квоти або додаткові мита на імпорт композитних матеріалів.

Хоча головна увага зосереджена на китайських виробниках, такі захисні заходи автоматично поширюватимуться на імпорт з усіх торговельних партнерів ЄС.

У галузі вже підтримали рішення Брюсселя.

Рішення Єврокомісії розпочати це розслідування підтверджує серйозність ситуації, з якою стикається європейська промисловість– заявив президент організації Glass Fibre Europe Людовік Піро.

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Чому китайський імпорт став проблемою для Європи

Композитні смоли та матеріали зі скловолокна використовують у багатьох стратегічних галузях. Вони потрібні для:

відновлюваної енергетики;

електроенергетичної інфраструктури;

транспорту;

авіакосмічної промисловості;

та оборонного виробництва.

Раніше Єврокомісія вже вводила додаткові мита на смоли та армувальні матеріали зі скловолокна, але це не принесло результату. Китайські компанії навчилися обходити обмеження, просто переносячи своє виробництво до інших країн.

Через це європейські компанії почали вимагати жорсткіших заходів для захисту власного ринку, а Брюссель вирішив розширити розслідування.

Ця справа стосується захисту промислових можливостей, необхідних нам для зменшення енергетичної залежності, зміцнення оборони, трансформації мобільності та збереження позицій у сфері передового виробництва– наголосив Піро.

Зауважте! Запуск цього розслідування відкладали кілька місяців, поки ЄС намагався домовитися з Пекіном у двосторонньому форматі. У жовтні сторони досягли компромісу, але він стосувався виключно гібридних автомобілів.

Нагадаємо, Євросоюз уже неодноразово намагався зменшити вплив китайської продукції на власний ринок і розглядав нові обмеження. Зокрема, Німеччина активно тисне на блок, аби захистити місцевих виробників від напливу дешевих китайських товарів.