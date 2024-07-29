Чи будуть скасовані виплати для ВПО з 1 вересня

Нещодавно у мережі з'явилась інформація, стосовно того, що виплати для ВПО будуть скасовані у школярів, які навчаються онлайн. Урядовиця Ірина Верещук прокоментувала ці чутки.

Чи скасують виплати

Урядовиця Ірина Верещук запевнила, що з 1 вересня зміни для ВПО впроваджуватися не будуть. Тобто виплати для переселенців продовжать надходити.

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Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу.

За словами Верещук, вказані виплати продовжать надходити тим, хто отримував їх раніше. Зараз це орієнтовно 1,5 мільйона осіб.