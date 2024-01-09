Зростуть чи ні: що буде з цінами на продукти через морози

У зв'язку з морозами та відсутність належних сховищ для зберігання, в Україні можуть подорожчати деякі продукти, зокрема, картопля. Здорожчання відбудеться до кінця зими, а також навесні.

Чому продукти дорожчають

На внутрішньому ринку України спостерігається подальше зростання цін на картоплю, яке за останній місяць призвело до збільшення вартості на 72%. Цей овоч здорожчав до 15,50 гривень за кілограм на гуртових ринках та 24 гривень за кілограм у супермаркетах.

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Експерти пояснюють цей тренд тим, що значна частина картоплі з уже завершеними обсягами врожаю в господарствах вже реалізована.

За аналізом "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), впродовж сильних морозів може збільшитися ризик псування картоплі, що призведе до додаткового зростання витрат на зберігання, і, ймовірно, ціни на картоплю будуть продовжувати зростати до кінця весни.

Основною причиною зростання є те, що більшу частину продукції в господарствах населення вже реалізовано. Не всі мають сховища для зберігання картоплі, тому наразі оптові поставки дещо обмежились,

— пояснює аналітик УКАБ Максим Гопка.

Що впливає на ціну

На тлі цього контексту, у грудні 2023 року інфляція в Україні скоротилася до 5%, але можливість подальшого зростання цін на деякі продукти, зокрема, картоплю, залишається.

! Національний банк переглянув прогноз інфляції до кінця 2023 року, встановивши його на рівні 5,8%, внаслідок об'ємної пропозиції харчових продуктів та інших факторів. Утім, на 2024 рік прогноз інфляції був піднятий до 9,8%, що пов'язано з вищими урожаями та проблемами експорту агропродукції.

Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

Попри це, на продовольство в Україні зберігають низькі темпи зростання, хоч і було зафіксовано невелике збільшення через обмежену пропозицію продукції нижчої якості, зокрема, картоплі, та перехід на дорожчу тепличну продукцію, таку як помідори та огірки.