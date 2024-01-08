Скільки коштує автогаз

Найбільше ціна на автогаз впала на станціях "Укрнафти" й тепер становить 28,4 гривні за літр – тобто знизилася на 1,5 гривні за літр. Також на 61 копійку впала ціна на UPG до 28,63 гривні за літр.

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Також ціни впали у таких мережах:

ОККО – на 50 копійок до 29,99 гривні за літр;

WOG – на 50 копійок до 29,98 гривні за літр;

SOCAR – на 50 копійок до 29,99 гривні за літр.

На таких мережах як VostokGaz, KLO, Amic ціна впала у діапазоні 30 – 68 копійок до 28,88 – 29,29 гривні за літр. В усіх інших АЗС ціна опустилася на 0,25 – 1 гривню за літр і тепер коштує 26,95 – 29,99 гривні.