Продають в обхід санкцій: продукцію з Білорусі експортують попри обмеження

Білоруський розслідувальний центр випустив матеріал під назвою "Сіль у мішку". У ньому розповідається про те, як одне з головних підприємств Білорусі обходить санкції.

Продукцію з Білорусі продають в обхід санкцій

Так білоруські компанії налагодили виробництво та постачання до Євросоюзу нового продукту — протиожеледного реагенту Norta, пише 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

Читайте також Литва перестала перевозити білоруську олію з вкраденого в Україні ріпаку

БРЦ з’ясував, що під цією назвою приховується технічна сіль. До запровадження обмежень Білорусь у великих обсягах експортувала її до ЄС. Однак її реальний виробник — підсанкційний "Білоруськалій".

Як починається ця історія? Річ у тім, що у Білорусі у вересні 2022 року затвердили технічні умови для нового продукту — протиожеледного реагенту для автомобільних доріг і тротуарів Norta. Цей товар зацікавив покупців із Євросоюзу. Зокрема компанія "Комплексні добрива" у березні 2024 року мала поставити 66 тонн Norta польській фірмі JP Company. Це зазначено в сертифікаті якості, який БРЦ отримав від джерела у сфері вантажоперевезень.

Розслідувачі звернули увагу на код товару, який вказаний у документі. Так продукт називається "протиожеледний матеріал", його маркування відповідає хлориду натрію, а вміст цієї речовини в Norta становить 98,2%. Такий самий склад має галіт або технічна сіль, яку Білорусь роками експортувала до ЄС.

У документі зазначена адреса реєстрації білоруської компанії-постачальника "Комплексні добрива". У цій же будівлі зареєстроване ВАТ "Рачень", яке входить до складу холдингу "Білоруськалій-Агро". Ним керує "Білоруськалій-Агр" — керуюча компанія холдингу "Білоруськалій-Агро". Бенефіціар останнього — державне підприємство "Білоруськалій".

Номер вагона, в якому перевозили товар компанії "Комплексні добрива" для польської фірми JP Company, вказав на безпосередню причетність підсанкційного підприємства до виробництва та постачання Norta,

— йдеться у матеріалі.

Вагон належить "Білоруськалію". І в ньому, найімовірніше, перевозили продукцію білоруського калійного підприємства під виглядом протиожеледного матеріалу "Комплексних добрив".

З імовірністю, що наближається до 100%, це один і той самий мінерал. Або, точніше, мінеральна сировина. Вона ідентична як з точки зору можливих домішок, так і з точки зору показників концентрації цих домішок. Жодних додаткових маркерних сполук, крім звичайної солі, хлориду натрію, тут у принципі немає,

— пояснив БРЦ хімік Сергій Бесараб.

Що про ситуацію кажуть власники

Компанією "Комплексні добрива" володіє Дмитро Шаламицький — колишній заступник голови Республіканської партії праці та справедливості. Він заявляв, що "Комплексні добрива" займаються "виключно добривами".

Водночас компанія Дмитра Шаламицького до лютого 2024 року була одним із засновників ТОВ "Європейське аграрне агентство". Представник "Білоруськалію" підтвердив, що ця компанія закуповує в них підсанкційну технічну сіль.

Бізнес-партнер Багаченка Юрій Хруль — співзасновник польської фірми JP Company, яка в отриманому БРЦ сертифікаті якості значиться як вантажоотримувач Norta. Про те, що Norta — це заборонений до ввезення в ЄС продукт "Білоруськалію", власник JP Company не знав.

Крім того, у розмові Хруль наполягав, що галіт і Norta — різні речовини. А це вже суперечить висновкам хіміка, наведеним вище.

Зверніть увагу! "Білоруськалій", "Європейське аграрне агентство", "Комплексні добрива" та "Компанія техніки та сервісу" не відповіли на запити розслідувачів.