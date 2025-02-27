Розголос зупинив перевезення

Після початку розслідування порталу 15min у співпраці з білоруським розслідувальним центром та українською командою програмістів "KiBorg" компанія "LTG Cargo" оголосила про внутрішню перевірку та призупинила перевезення, повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT. Минулого тижня на станції Кяна було затримано вісім вагонів з ріпаковою олією, що прямували до порту Клайпеди.

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За даними розслідувачів, "Агропродукт" з 2023 року отримував ріпак з окупованих територій України, зокрема Херсонської області. Ріпакова олія транзитом через Литву постачалася до Норвегії, Ізраїлю, Китаю, ОАЕ та В'єтнаму.

Чому порушення санкцій не виявили раніше

Компанія "Агропродукт" не була включена до міжнародних санкційних списків, литовська влада раніше не звертала на нього уваги. За даними "LTG Cargo", у 2024 році транзитом через Литву було перевезено майже 50 тисяч тонн олії "Агропродукт". Однак, згідно з витоком даних "Білоруської залізниці", цей обсяг може бути значно більшим.

Транспортуванням цих вантажів у Литві займалися три компанії:

"Gen Cargo",

"Baltijos Pervežimai"

та "Baltic Cargo Agent".

Вони заявили, що не знали про походження сировини з окупованих територій, а "Агропродукт" не перебуває у санкційних списках, тому вантажі проходили всі необхідні митні перевірки.

Міністерство сільського господарства Литви пояснило, що ЄС не забороняв імпорт харчових продуктів, а щодо ріпакової олії не вводилися підвищені мита. Єдиний можливий спосіб обмежити ввезення російської та білоруської продукції – створити умови, за яких вона стане неконкурентоспроможною, але такі рішення повинні прийматися на рівні Євросоюзу.

Коли почали діяти заборони на ввезення

У червні 2024 року Литва ввела додаткові заборони на імпорт сільгосппродукції з Росії та Білорусі, включаючи ріпакову олію. Однак заборона не поширювалася на транзитні вантажі.

Розслідувачі з'ясували, що українське зерно з окупованих територій вивозиться до Білорусі, часто під тиском на українських фермерів. Власники принаймні одного фермерського господарства зазнали репресій з боку російської окупаційної влади. Після ув'язнення їхнє господарство було зареєстровано в російському реєстрі.

Зверніть увагу! Крім того, російські окупанти закуповують ріпак за ціною щонайменше на 30% нижчою за ринкову, що також може свідчити про тиск на українських фермерів, пише видання.