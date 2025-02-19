Яким чином український ріпак потрапляє у Білорусь

Одна з країн, яка купує олію з краденого ріпаку – це Литва, повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування "Схем". Там з літа 2024 року діє заборона на ввезення білоруських харчових продуктів, у тому числі ріпакової олії.

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Дані Федеральної державної інформаційної системи "Зерно" свідчать, що у 2023 році з окупованої частини Херсонської області до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку. Розслідувачі повідомляють, що у Білорусі отримувачами українського ріпаку стали п'ять компаній, серед яких – "Агропродукт". Це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС.

Які обсяги постачання олії За даними Євростату, протягом шести місяців 2024 року країни Євросоюзу купили понад 90 тисяч тонн ріпакової олії з Білорусі на понад 67 мільйонів євро. Основні покупці – Литва та Латвія. За інформацією від білоруської опозиційної організації "Співтовариство залізничників Білорусі", ці країни протягом усього 2024 року отримали приблизно по 50 тисяч тонн ріпакової олії виключно від "Агропродукту".

Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю з білоруським "Агропродуктом", навіть попри те, що у Литві з червня 2024 року діє заборона на ввезення ріпакової олії.

Постачальник має зв'язки з білоруською владою

Журналісти встановили, що "Агропродукт" має зв'язки з білоруською владою. Співзасновницею підприємства є білоруська компанія "Транзит-Авто 2003".

Важливо! Власник компанії Олексій Шведов регулярно відвідував Україну разом із Олександром Зайцевим, співробітником Управління справами президента Білорусі, а також з ексгубернатором Брестської області Костянтином Сумаром, який називав Лукашенка "трохи вищим за Бога" – йшлося у медіа. Директор "Агропродукту" Олег Теслюк в одному з інтерв'ю вихвалявся зв'язками у владних структурах, зазначивши, що його "прохання будуть розглянуті".

Є всі підстави на введення санкцій проти підприємства

Білоруська "Транзит-Авто 2003" у 2023 році потрапила під українські санкції через допомогу російській армії в перевезенні військової техніки та солдатів. Однак, зазначають журналісти, заснована нею компанія-виробник олії – "Агропродукт" – не перебуває у санкційних списках ЄС та України, і має право безперешкодно постачати продукцію в Європу.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, до якого журналісти звернулись за коментарем, ознайомився зі знахідками з розслідування і зазначив: "Можемо говорити про дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України, що може бути підставою для введення українських санкцій".

Директор підприємства Олег Теслюк відмовився відповідати на запитання журналістів.