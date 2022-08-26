Зовсім скоро: коли чекати на стрімке відновлення економіки України

В Мінекономіці прогнозують, що економіка України повинна стабілізуватися протягом наступного року, а ріст ВВП складе 15,5%. На скільки реалістичний цей прогноз, читайте у матеріалі.

Як розповідає 24 каналу Олег Гетман, економічний експерт, реальним може бути будь-який прогноз.

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Олег Гетман Економічний експерт Все залежатиме від того, як будуть розвиватися події в Україні цього року. Якщо, наприклад, росія не просунутися далі та лінія зіткнення залишиться на тому рубежі якому зараз, то прогноз зростання 5–7 % буде цілком реальним. Якщо ми передбачаємо, що повернуть Херсон та усю Херсонську область, і ще якісь регіони, то зрости ВВП може і на 10%, і на 20%.

А якщо звільнемо усю Україну, разом з Кримом, то зростання можливе і на усі 50%.

Яким буде відновлення економіки

За словами експерта, якщо конфлікт перейде у заморожений стан, люди почнуть потрішки повертатись, вважаючи що в Україні стало спокійніше. Відповідно, почнеться відновлення бізнесів, робочих місць, створення нових бізнесів, інвестиції. Таким чином розпочнеться відновлення економіки. Крім того, люди, які повернуться будуть здійснювати покупки та відроджувати споживчий попит. Завдяки цьому буде збільшуватися виробництво товарів та послуг.

Якщо ж ми все-таки відвоюємо окуповані території, то на додаток до вище сказаного, на звільнених територіях почнеться відновлення промислового виробництва. А це ще більше впливатиме на ріст ВВП,

– додав Олег Гетман

Що не так з 15%

Але є й ті, хто не погоджується з повідомленнями Мінекономіки. Як пояснює Олег Пендзин, 15% ВВП – це найбільш фантастичний і максимально нереальний з його точки зору прогноз.

Олег Пендзин Експерт з економічних питань Давайте будемо відверті. Не можна робити такі прогнози через те, що ніхто не знає коли закінчиться війна. Якщо війна закінчиться до кінця цього року, щоправда, я не розумію яким чином це може відбутися, то ми маємо настільки велике падіння, що дійсно може бути певний ріст.

Нагадаємо, що нещодавно у Лугано, швейцарському містечку, Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 мільярдів доларів, що розрахований на 10 років. За словами експерта, постає питання щодо технологічної спроможності української економіки переварити ці інвестиції, адже у нас немає ані потужностей, ані відповідної кваліфікації.

Крім цього, Олег Пендзин пояснює, що європейці не виділять кошти, допоки не буде знати яким чином буде проходити тендер, хто буде брати участь та наскільки є імовірність того, що на тендері переможе компанія з їхніх держав. Тобто у тендерах, з великою імовірністю, перемагатимуть іноземні компанії.

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