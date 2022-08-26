Совсем скоро: когда ждать стремительное восстановление экономики Украины

В Минэкономике прогнозируют, что экономика Украины должна стабилизироваться в течение следующего года, а рост ВВП составит 15,5%. Насколько реалистичен этот прогноз, читайте в материале.

Как рассказывает 24 каналу Олег Гетман, экономический эксперт, реальным может быть любой прогноз.

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Олег Гетман Экономический эксперт Все зависит от того, как будут развиваться события в Украине в этом году. Если, например, Россия не продвинуться дальше и линия столкновения останется на том рубеже, который сейчас, то прогноз роста 5–7 % будет вполне реальным. Если мы предполагаем, что вернут Херсон и всю Херсонскую область и еще какие-то регионы, то рост ВВП может и на 10%, и на 20%.

А если освободим всю Украину, вместе с Крымом, то рост возможен и на все 50%.

Каким будет восстановление экономики

По словам эксперта, если конфликт перейдет в замороженное состояние, люди начнут немного возвращаться, считая, что в Украине стало спокойнее. Соответственно, начнется возобновление бизнесов, рабочих мест, создание новых бизнесов, инвестиции. Таким образом, начнется восстановление экономики. Кроме того, вернувшиеся будут совершать покупки и возрождать потребительский спрос. Благодаря этому будет увеличиваться производство товаров и услуг.

Если мы все-таки отвоюем оккупированные территории, то в дополнение к вышесказанному, на освобожденных территориях начнется возобновление промышленного производства. А это еще больше будет влиять на рост ВВП,

– добавил Олег Гетман

Что не так с 15%

Но есть и те, кто не согласен с сообщениями Минэкономики. Как объясняет Олег Пендзин, 15% ВВП – это самый фантастический и максимально нереальный с его точки зрения прогноз.

Олег Пендзин Эксперт по экономическим вопросам Давайте будем откровенны. Нельзя делать такие прогнозы из-за того, что никто не знает, когда закончится война. Если война закончится к концу этого года, правда, я не понимаю как это может произойти, то мы имеем настолько большое падение, что действительно может быть определенный рост.

Напомним, что недавно в Лугано, швейцарском городке, Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 миллиардов долларов, рассчитанный на 10 лет. По словам эксперта, возникает вопрос о технологической способности украинской экономики переварить эти инвестиции, ведь у нас нет ни мощностей, ни соответствующей квалификации.

Кроме этого, Олег Пендзин объясняет, что европейцы не выделят средства, пока не будет знать, каким образом будет проходить тендер, кто будет участвовать и насколько вероятность того, что на тендере победит компания из их государств. То есть, в тендерах, с большой вероятностью, будут побеждать иностранные компании.

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