Що буде з інфляцією, ВВП та зарплатами: два прогнози для України на наступні 3 роки
- Кабмін затвердив два варіанти розвитку подій для економіки України на 2026-2028 роки: оптимістичний, де війна закінчується до 2026 року, та менш оптимістичний, з продовженням бойових дій.
- Основні макропоказники для обох сценаріїв включають різні рівні інфляції, ВВП, безробіття, продуктивності праці та середньої зарплати з різними темпами зростання.
Кабмін затвердив основні прогнозні макропоказники для України. Серед них – рівень безробіття, індекс цін і показники прибутку для підприємств.
Які два варіанти розвитку є для економіки України?
Фахівці виокремили два прогнози – оптимістичний і менш оптимістичний, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
Це сценарії розвитку економіки на 2026-2028 роки. Перший сценарій передбачає, що війна в Україні завершиться до 2026 року, а другий – те, що бойові дії продовжаться. Що буде з основними показниками:
Інфляція, перший сценарій (оптимістичний):
- 2026 – 8,6%;
- 2027 – 7,1%;
- 2028 – 5,6%.
Інфляція, другий сценарій:
- 2026 – 9,9%;
- 2027 – 9,7%;
- 2028 – 7,5%.
ВВП, перший сценарій:
- 2026 – зросте на 4,5%;
- 2027 – зросте на 5%;
- 2028 – зросте на 5,7%.
ВПП, другий сценарій:
- 2026 – 2,4%;
- 2027 – 4,7%;
- 2028 – 4,5%.
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, перший сценарій:
- 2026 – 12,9%;
- 2027 – 13,3%;
- 2028 – 12,8 %.
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, другий сценарій:
- 2026 – 12,6%;
- 2027 – 12,7%;
- 2028 – 13,1%.
Продуктивність праці, перший сценарій:
- 2026 – 103,5%;
- 2027 – 104,3%;
- 2028 – 104,5%.
Продуктивність праці, другий сценарій:
- 2026 – 103%;
- 2027 – 104%;
- 2028 – 103,8%.
Середня зарплата, перший сценарій:
- 2026 – 30 240 гривень, зростання на 24,0%;
- 2027 – 35 268 гривень, зростання на 16,6%;2028 – 104,5%;
- 2028 – 39 758 гривень, зростання на 12,7%.
Середня зарплата, другий сценарій:
- 2026 – 30 032 гривень, зростання на 23,1%;
- 2027 – 34 808 гривень, зростання на 15,9%;
- 2028 – 39 436 гривень, зростання на 13,3%.
Нагадаємо, що у червні оновили показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Його використовують для обчислення пенсій.
Розмір середньої зарплати за травень становив 20 355 гривень, показник оновили 26 червня. Так середня зарплата за місяць зросла з 19 856 гривень. Зважаючи на ці суми, в Україні обраховують розмір пенсій.