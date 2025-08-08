Укр Рус
Економіка Новини економіки Що буде з інфляцією, ВВП і зарплатами: два прогнози для України на наступні 3 роки
8 серпня, 16:20
2

Що буде з інфляцією, ВВП та зарплатами: два прогнози для України на наступні 3 роки

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Кабмін затвердив два варіанти розвитку подій для економіки України на 2026-2028 роки: оптимістичний, де війна закінчується до 2026 року, та менш оптимістичний, з продовженням бойових дій.
  • Основні макропоказники для обох сценаріїв включають різні рівні інфляції, ВВП, безробіття, продуктивності праці та середньої зарплати з різними темпами зростання.

Кабмін затвердив основні прогнозні макропоказники для України. Серед них – рівень безробіття, індекс цін і показники прибутку для підприємств.

Які два варіанти розвитку є для економіки України?

Фахівці виокремили два прогнози – оптимістичний і менш оптимістичний, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Дивіться також Україна втрачатиме 7,8% ВВП, якщо частина мігрантів не повернеться із-за кордону 

Це сценарії розвитку економіки на 2026-2028 роки. Перший сценарій передбачає, що війна в Україні завершиться до 2026 року, а другий – те, що бойові дії продовжаться. Що буде з основними показниками:

Інфляція, перший сценарій (оптимістичний):

  • 2026 – 8,6%;
  • 2027 – 7,1%;
  • 2028 – 5,6%.

Інфляція, другий сценарій:

  • 2026 – 9,9%;
  • 2027 – 9,7%;
  • 2028 – 7,5%.

ВВП, перший сценарій:

  • 2026 – зросте на 4,5%;
  • 2027 – зросте на 5%;
  • 2028 – зросте на 5,7%.

ВПП, другий сценарій:

  • 2026 – 2,4%;
  • 2027 – 4,7%;
  • 2028 – 4,5%.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, перший сценарій:

  • 2026 – 12,9%;
  • 2027 – 13,3%;
  • 2028 – 12,8 %.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, другий сценарій:

  • 2026 – 12,6%;
  • 2027 – 12,7%;
  • 2028 – 13,1%.

Продуктивність праці, перший сценарій:

  • 2026 – 103,5%;
  • 2027 – 104,3%;
  • 2028 – 104,5%.

Продуктивність праці, другий сценарій:

  • 2026 – 103%;
  • 2027 – 104%;
  • 2028 – 103,8%.

Середня зарплата, перший сценарій:

  • 2026 – 30 240 гривень, зростання на 24,0%;
  • 2027 – 35 268 гривень, зростання на 16,6%;2028 – 104,5%;
  • 2028 – 39 758 гривень, зростання на 12,7%.

Середня зарплата, другий сценарій:

  • 2026 – 30 032 гривень, зростання на 23,1%;
  • 2027 – 34 808 гривень, зростання на 15,9%;
  • 2028 – 39 436 гривень, зростання на 13,3%.

Нагадаємо, що у червні оновили показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Його використовують для обчислення пенсій.

Розмір середньої зарплати за травень становив 20 355 гривень, показник оновили 26 червня. Так середня зарплата за місяць зросла з 19 856 гривень. Зважаючи на ці суми, в Україні обраховують розмір пенсій.