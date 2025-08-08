Кабмін затвердив основні прогнозні макропоказники для України. Серед них – рівень безробіття, індекс цін і показники прибутку для підприємств.

Які два варіанти розвитку є для економіки України?

Фахівці виокремили два прогнози – оптимістичний і менш оптимістичний, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Це сценарії розвитку економіки на 2026-2028 роки. Перший сценарій передбачає, що війна в Україні завершиться до 2026 року, а другий – те, що бойові дії продовжаться. Що буде з основними показниками:

Інфляція, перший сценарій (оптимістичний):

2026 – 8,6%;

2027 – 7,1%;

2028 – 5,6%.

Інфляція, другий сценарій:

2026 – 9,9%;

2027 – 9,7%;

2028 – 7,5%.

ВВП, перший сценарій:

2026 – зросте на 4,5%;

2027 – зросте на 5%;

2028 – зросте на 5,7%.

ВПП, другий сценарій:

2026 – 2,4%;

2027 – 4,7%;

2028 – 4,5%.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, перший сценарій:

2026 – 12,9%;

2027 – 13,3%;

2028 – 12,8 %.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, другий сценарій:

2026 – 12,6%;

2027 – 12,7%;

2028 – 13,1%.

Продуктивність праці, перший сценарій:

2026 – 103,5%;

2027 – 104,3%;

2028 – 104,5%.

Продуктивність праці, другий сценарій:

2026 – 103%;

2027 – 104%;

2028 – 103,8%.

Середня зарплата, перший сценарій:

2026 – 30 240 гривень, зростання на 24,0%;

2027 – 35 268 гривень, зростання на 16,6%;

2028 – 39 758 гривень, зростання на 12,7%.

Середня зарплата, другий сценарій:

2026 – 30 032 гривень, зростання на 23,1%;

2027 – 34 808 гривень, зростання на 15,9%;

2028 – 39 436 гривень, зростання на 13,3%.

Нагадаємо, що у червні оновили показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Його використовують для обчислення пенсій.

Розмір середньої зарплати за травень становив 20 355 гривень, показник оновили 26 червня. Так середня зарплата за місяць зросла з 19 856 гривень. Зважаючи на ці суми, в Україні обраховують розмір пенсій.