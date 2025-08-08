Что будет с инфляцией, ВВП и зарплатами: два прогноза для Украины на следующие 3 года
- Кабмин утвердил два варианта развития событий для экономики Украины на 2026-2028 годы: оптимистичный, где война заканчивается до 2026 года, и менее оптимистичный, с продолжением боевых действий.
- Основные макропоказатели для обоих сценариев включают различные уровни инфляции, ВВП, безработицы, производительности труда и средней зарплаты с различными темпами роста.
Кабмин утвердил основные прогнозные макропоказатели для Украины. Среди них уровень безработицы, индекс цен, и показатели прибыли для предприятий.
Какие два варианта развития есть для экономики Украины?
Специалисты выделили два прогноза – оптимистичный и менее оптимистичный, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
Это сценарии развития экономики на 2026-2028 годы. Первый сценарий предусматривает, что война в Украине завершится до 2026 года, а второй – то, что боевые действия продолжатся. Что будет с основными показателями:
Инфляция, первый сценарий (оптимистический):
- 2026 – 8,6%;
- 2027 – 7,1%;
- 2028 – 5,6%.
Инфляция, второй сценарий:
- 2026 – 9,9%;
- 2027 – 9,7%;
- 2028 – 7,5%.
ВВП, первый сценарий:
- 2026 – вырастет на 4,5%;
- 2027 – вырастет на 5%;
- 2028 – вырастет на 5,7%.
ВПП, второй сценарий:
- 2026 – 2,4%;
- 2027 – 4,7%;
- 2028 – 4,5%.
Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, первый сценарий:
- 2026 – 12,9%;
- 2027 – 13,3%;
- 2028 – 12,8 %.
Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, второй сценарий:
- 2026 – 12,6%;
- 2027 – 12,7%;
- 2028 – 13,1%.
Производительность труда, первый сценарий:
- 2026 – 103,5%;
- 2027 – 104,3%;
- 2028 – 104,5%.
Производительность труда, второй сценарий:
- 2026 – 103%;
- 2027 – 104%;
- 2028 – 103,8%.
Средняя зарплата, первый сценарий:
- 2026 – 30 240 гривен, рост на 24,0%;
- 2027 – 35 268 гривен, рост на 16,6%;2028 – 104,5%;
- 2028 – 39 758 гривен, рост на 12,7%.
Средняя зарплата, второй сценарий:
- 2026 – 30 032 гривен, рост на 23,1%;
- 2027 – 34 808 гривен, рост на 15,9%;
- 2028 – 39 436 гривен, рост на 13,3%.
Напомним, что в июне обновили показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы. Его используют для исчисления пенсий.
Размер средней зарплаты за май составил 20 355 гривен, показатель обновили 26 июня. Так средняя зарплата за месяц выросла с 19 856 гривен. Учитывая эти суммы, в Украине рассчитывают размер пенсий.