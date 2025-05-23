Червневий рубікон: чи подолає долар позначку у 42 гривні

Прогнозується, що в червні курсові коливання долара повернуться в межу грудня – січня. Разом з тим, ситуація на ринку залишатиметься прогнозованою, а жодних різких змін не передбачається.

Як змінювався курс з 2025 року

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що з початку весни офіційний курс жодного разу не перетинав позначку у 42,02 гривні за долар, що було стартовим курсом року.

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Протягом цього часу офіційні показники завжди були нижчими: від 2,5% в останню декаду квітня до 1% у травні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Можемо навіть сказати, що "природним шляхом" утворився певний курсовий рубікон у 42 гривні, психологічна позначка, і попри те, що в бюджеті на 2025 рік середньозважений курс закладено на рівні 45 гривень за долар.

Причин для такої невідповідності очікуванням і прогнозам безліч, серед яких особливої уваги вартують:

через зростання курсів протягом листопада – грудня 2024 року та у січні, коли був зафіксований найвищий офіційний курс долара (рекорд офіційного курсу зафіксовано на позначці 42,28 гривні за долар);

почасти можна припустити, що відбулося певне "виснаження" попиту: придбання валюти було в середньому на 30 – 40% вищим за звичні показники;

рекордний обсяг міжнародних резервів – за підсумками квітня понад 46,7 мільярда доларів (це той базис, який дає змогу НБУ врівноважувати попит і пропозицію, в межах чинного режиму "керованої гнучкості" здійснюючи валютні інтервенції);

потужний обсяг міжнародної фіндопомоги - очікується, що за 2025 рік Україна отримає близько 55 мільярдів доларів (за оцінкою Міністерства фінансів України "бюджетна" потреба в міжнародній фіндопомозі на 2025 рік оцінюється в 38,4 мільярда доларів);

певна турбулентність на світових фінансових ринках: збільшення ваги євро у зв’язці з доларом;

Нагадаю, що з початку року офіційний курс євро суттєво зріс: із 43 – 43,5 гривні за євро до майже 47 гривень за євро – майже на 9%,

– каже Лєсовий.

водночас ситуація є досить динамічною та інколи події розгортаються всупереч очікуванням: треба зазначити, що при зниженні курсу євро в світі, курс європейської валюти в Україні також зміниться.

Які прогнози щодо євро та долара у червні

У червні ситуація буде інерційно схожою на травень, однак цілком можливо, що у перший місяць літа рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано.

Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь". Нагадаю, що в межах режиму керованої гнучкості всі зміни на валютному ринку є досить згладженими, повільними та без стрибків,

– додає Тарас Лєсовий.

Офіційні курси долара та євро:

Очікується, що коливання офіційного курсу відбуватиметься в межах коридору 41,6 – 42 гривень за долар.

Тобто можемо припустити, що поволі попит на валюту зростатиме, і дотягнеться до рівня споживчих цін. Водночас триватиме період мінімальних курсових розбіжностей між курсами міжбанку та готівкового ринку, а це означає, що не станеться глобальних "розривів" між цими показниками.

Щодо ситуації з курсом євро, то вартість європейської валюти буде дзеркальною її курсу до долара на світових ринках.

Гадаю, що можна розраховувати, що курсове співвідношення буде на такому рівні: 1 євро = 1,05 – 1,15 долара,

– зауважує банкір.

Спред є досить широким, адже багато що залежатиме від митних сутичок США та ЄС та поведінки провідних світових інвесторів.