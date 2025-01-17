Період передчуттів: чи може вплинути на курс наступного тижня перші дії Трампа

Середина січня для валютного ринку може стати дещо переломною, адже новий президент США офіційно переймає обов'язки від колишнього очільника. Однак попри є очікування, що долар та євро залишаться без змін.

До чого готуватися на ринку валют

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що середина січня на валютному ринку є активний період посиленої протидії інфляції, яка у січні рік до року може перетнути позначку 11%.

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За словами Лєсового, регулятор у такому випадку може застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції, що відповідає суті режиму "керованої гнучкості".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До слова, станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярдів доларів. Водночас не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться, а офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42 – 42,50 гривні за долар. Також майже виключена різка і неочікувана зміна курсових показників.

Втім Лєсовий додає, що на готівкового ринку не виключений емоційний період "передчуттів". Йдеться про перші дії новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.

Проте це лише одна із гіпотез. А насправді ситуація буде більш-менш збалансованою,

– резюмує Лєсовий.

Фактори, які впливатимуть на збалансованість ринку:

По-перше, після пікового грудня зазвичай настає відносно спокійний січень, адже суттєво зменшаться прибутки громадян.

Наприкінці року зазвичай частина громадян отримує премії, бонуси, дивіденди, які може спрямовувати в тому числі і на придбання валюти. Тобто маючи "вільні" кошти громадяни за змогою намагаються їх вкласти: найчастіше розмістивши їх на депозиті, або ж придбавши валюту.

По-друге, курсові показники на готівковому ринку формуються на основі курсів міжбанку з додаванням комісії фінустанов.

І в межах режиму "керованої гнучкості" чинним залишиться різниця між безготівковим і готівковим курсами. Знаючи курси на міжбанку можна легко зорієнтуватися в курсових показниках готівкового ринку.

По-третє, на 23 січня заплановане засідання Монетарного комітету НБУ, на якому цілком ймовірно облікову ставку можуть переглянути.

За попередніми очікуваннями ринку облікова ставка може зрости на 0,5 – 1 відсотковий пункт – до 14 – 14,5%. Водночас облікова ставка є вагомим інструментом для посилення ваги гривні.

Загальні характеристики ринку з 20 по 26 січня

Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,10 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривню на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,30 – 0,50 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! Щодо вартості валют, то коливання з 20 по 26 січня будуть на рівні: міжбанк – 42 – 42,50 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро, готівковий ринок – 42,20 – 43,20 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.