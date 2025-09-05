На середину вересня валютний ринок очікує відносно спокійну динаміку. За прогнозами спеціалістів, долар збереже поточні позиції, а євро буде коливатися помірно.

Що впливатиме на курси валют?

На поведінку курсів гривні в найближчі тижні впливатимуть одразу кілька ключових факторів, про це у коментарі 24 Каналу повідомив банкір Тарас Лєсовий.

Дивіться також Зрушення будуть: як зміниться курс долара з 1 вересня

За словами експерта на курси валют впливатимуть очікуване рішення монетарного комітету НБУ щодо облікової ставки, заплановане на 11 вересня, поступове економічне зростання та активний пошук миру.

Врешті решт, можемо припустити, що триватиме досить позитивна та заспокійлива тенденція до курсової "гармонії". Курс американського долара збережеться на попередніх позиціях,

– зазначив Лєсовий.

Курс євро буде залежати від світових торговельних процесів, проте очікується збереження паритету з доларом: співвідношення 1 євро до 1,15-1,2 долара не повинно істотно змінитися.

Як і раніше, на ринок впливатиме стратегія НБУ, яка є досить ефективною та обґрунтованою: баланс попиту і пропозиції, що ведуть до незначних поточних курсових змін, як в бік здорожчання,

– додав експерт.

Ймовірно, що наступного тижня продовжиться тренд до курсової стабільності. При цьому Нацбанк продовжить активно регулювати ринок, запобігаючи кризовим коливанням, але без різких втручань.

Якими будуть загальні характеристики валютного ринку з 8 по 14 вересня?

Коридори валютних коливань: 41 гривня 40 копійок – 41 гривня 80 копійок за долар та 48 – 49 гривень за євро (на міжбанку), а також 41 гривня 20 копійок – 41 гривня 60 копійок за долар та 48 – 49 гривень 50 копійок за євро (на готівковому ринку).

Поточні курсові коливання: на міжбанку – до 5–15 копійок, у комерційних банках – до 10–20 копійок, в обмінних пунктах – до 30 копійок.

Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку – до 15 копійок за долар та до 20 копійок за євро, у комерційних банках – до 50–60 копійок за долар та до 80 копійок – 1 гривня за євро, в обмінних пунктах – до 60 копійок – 1 гривня за долар та до 1 – 1 гривня 30 копійок за євро.

Різниця курсів:

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становить 10 – 15 копійок.

Різниця курсів купівлі: у комерційних банках – 2030 копійок за долар та 30 – 50 копійок за євро; в обмінних пунктах – 30–50 копійок за долар та 50–70 копійок за євро.

Різниця курсів продажу: у комерційних банках – 10–20 копійок за долар та 20 – 30 копійок за євро; в обмінних пунктах – 30 – 50 копійок за долар і до 50 копійок за євро.

Середні курсові відхилення протягом тижня складатимуть до 1–1,5% від стартового курсу.

Що варто знати про курси валют в Україні та світі?