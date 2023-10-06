Яким буде курс до кінця 2024 року

НБУ прикладає максимум зусиль для контролю курсу. Важливо аби зовнішні фактори не вплинули на значення валюти і не спричинили зростання інфляції.

Що відбувається з курсом

3 жовтня НБУ перейшов з фіксованого курсу на керований гнучкий. Це наступний крок у відновленні економічного ринку України. Поступова лібералізація фінансової сфери, дозволить з часом повернутись до довоєнних показників.

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НБУ поступово стабілізує гривню. Важливо аби українці звикли до того, що курс валют нестабільний і змінюється під тиском зовнішніх обставин.

Олена Білан Головна економістка Dragon Capital В перші місяці після переходу до контрольовано-гнучкого курсу коливання офіційного курсу будуть незначними. В цей період основною задачею Нацбанку буде продемонструвати, що гнучкість курсу не несе великих ризиків і що ситуація знаходиться під контролем. Адже економічна ситуація і великі обсяги міжнародної підтримки не дають підстав очікувати різкої девальвації в найближчій перспективі.

Білан також зауважує, що НБУ не допустить знецінення національної валюти, оскільки це спричинить зростання інфляції. Щоб зробити гривню міцнішою, регулятор запровадив привабливі умови саме для гривневих депозитів.

Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Для НБУ допустимим було б послаблення гривні лише на кілька відсотків – 3 – 5% – протягом перших кількох місяців після переходу до гнучкого курсоутворення. В середньостроковій перспективі НБУ, ймовірно, прагнутиме дотримуватися правила, за яким темпи девальвації не перевищуватимуть дохідність гривневих активів.

Яким буде курс долара на думку аналітиків:

У Dragon Capital вважають, що в кінці 2023 року долар буде у межах 36,6 – 37,5 гривні за долар.

Concorde Capital наголошують, що значення 36,6 гривні за долар буде до кінця 2024 року.

У бюджеті України на 2024 рік значення долара зафіксовано на рівні 41,4 гривні.