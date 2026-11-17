Міжнародний валютний фонд різко погіршив прогноз зростання українського ВВП. Наразі очікується падіння на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році.

Чому економіка України почне скорочуватися

Головною причиною такого сценарію є затяжна війна, розв'язана Росією, та цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури, про що йдеться у пресрелізі МВФ.

Відзначається також, що Національний банк зміг втримати ситуацію під контролем. Регулятор продовжує залучати зовнішню валюту, щоб покривати дефіцит на ринку. До того ж НБУ стримує інфляцію.

Прогноз зростання ВВП було суттєво знижено, а ризики залишаються переважно несприятливими,

– наголосили у Фонді, закликаючи владу до максимально обережного планування бюджету.

Важливо! Щоб покрити величезні витрати, держава критично потребує зовнішньої допомоги. Наразі українська влада та МВФ досягли згоди на рівні персоналу щодо перегляду великої кредитної програми.

Якщо Рада директорів затвердить це рішення, вже найближчим часом державний бюджет поповниться траншем на суму 1,6 мільярда доларів.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що МВФ завершив місію щодо другого та третього перегляду програми.

Угоди поки немає, переговори продовжать онлайн. На кону транш 1,6 мільярда доларів, але спочатку партнери мають підтвердити гроші на наступні роки,

– підтвердив Железняк.

Він також додав, що точних дат і нових маяків щодо вимог Фонду поки що немає. Вони зʼявляться в меморандумі, коли сторони домовляться між собою.

Нагадаємо, що 9 листопада Міжнародний валютний фонд розпочав роботу щодо другого та третього переглядів програми розширеного фінансування. До переговорів долучилися представники НБУ.

Зокрема, раніше МВФ прогнозував зростання ВВП України. Але прогноз погіршився ще у червні.