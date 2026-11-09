Місія МВФ розпочала роботу в Україні: Київ може отримати понад мільярд доларів

Що відомо про допомогу від МВФ

До переговорів уже долучилися представники Національного банку України, про що повідомили в НБУ.

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Робота місії відбувається у гібридному форматі, щоб забезпечити максимальну оперативність та безпеку. Представники України та МВФ проводять очні зустрічі у Львові та Варшаві, тоді як фахівці НБУ приєднуються до обговорень в онлайн-режимі.

Зауважте! Головну увагу зосереджено на макрофінансовій стабільності, стійкості банківської системи та виконанні так званих структурних маяків.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається важливим елементом забезпечення макрофінансової стабільності України, підтримання довіри міжнародних партнерів та залучення необхідного зовнішнього фінансування в умовах повномасштабної війни– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна може отримати новий транш від МВФ навіть до кінця грудня. Однак все залежатиме від виконання реформ.

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Зокрема, раніше Володимир Зеленський наголосив, що МВФ допомагатиме Україні у наступному році. Фонд має знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості країни у 2027 році.