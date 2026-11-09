Миссия МВФ приступила к работе в Украине: Киев может получить более миллиарда долларов

Допомога від МВФ / Фото Getty Images
В понедельник, 9 ноября, Международный валютный фонд официально приступил к работе над вторым и третьим обзорами программы расширенного финансирования (EFF). По итогам этих встреч Украина имеет шанс привлечь 1,67 миллиарда долларов США.
Что известно о помощи от МВФ
К переговорам уже присоединились представители Национального банка Украины, о чем сообщили в НБУ.
Работа миссии проходит в гибридном формате, чтобы обеспечить максимальную оперативность и безопасность. Представители Украины и МВФ проводят очные встречи во Львове и Варшаве, тогда как специалисты НБУ присоединяются к обсуждениям в онлайн-режиме.
Обратите внимание! Основное внимание уделяется макрофинансовой стабильности, устойчивости банковской системы и выполнению так называемых структурных маяков.
Сотрудничество с Международным валютным фондом остается важным элементом обеспечения макрофинансовой стабильности Украины, поддержания доверия международных партнеров и привлечения необходимого внешнего финансирования в условиях полномасштабной войны
Напомним, что Украина может получить новый транш от МВФ даже до конца декабря. Однако все будет зависеть от выполнения реформ.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
В частности, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что МВФ будет помогать Украине в следующем году. Фонд должен найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости страны в 2027 году.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии