У базовому сценарію макропрогнозу Нацбанк очікує рекордну фінансову допомогу для України від міжнародних партнерів цього року. Однак подальша підтримка залежить від багатьох факторів.

Скільки грошей отримає Україна?

Україна має отримати приблизно 54 мільярди доларів від іноземних партнерів у 2025 році. Завдяки цьому вдасться покрити бюджетний дефіцит, навіть попри зростання витрат на оборону, повідомляє 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ.

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Україні вже отримала близько 24 мільярдів доларів фінансової підтримки станом на липень 2025 року.

До кінця року очікується надходження ще 18 мільярдів доларів за програмою ERA Loans.

Ще 8 мільярдів доларів, за даними НБУ, мають надійти у межах Ukraine Facility.

Втім уже в наступні 2 роки розмір допомоги Україні від міжнародних партнерів зменшуватиметься. Нацбанк спрогнозував такі надходження:

у 2026 році – 35 мільярдів доларів підтримки;

у 2027 році – 30 мільярдів допомоги.

Важливо! Третину цієї допомоги міжнародні партнери України вже анонсували, а інша допомога ще обговорюється.

Які ризики щодо фінансової допомоги?

Втім існують ризики для подальшої фінансової підтримки України. НБУ зазначає, що допомога залежатиме від політичних рішень, які ухвалюватиме керівництво країн, а також від проведення реформ в Україні.

За прогнозом Нацбанку, Україні доведеться вжити додаткових заходів, якщо раптом частина іноземної підтримки так і не надійде. Серед них:

збільшення бюджетних доходів;

скорочення бюджетних витрат;

збільшення внутрішніх запозичень.

Варто знати! Якщо цих заходів буде замало, тоді ймовірне емісійне фінансування, яке може збільшити інфляційний тиск. На це НБУ готовий відповісти жорсткою монетарною політикою.