Скільки грошей отримає Україна?

Україна має отримати приблизно 54 мільярди доларів від іноземних партнерів у 2025 році. Завдяки цьому вдасться покрити бюджетний дефіцит, навіть попри зростання витрат на оборону, повідомляє 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ.

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Україні вже отримала близько 24 мільярдів доларів фінансової підтримки станом на липень 2025 року.

До кінця року очікується надходження ще 18 мільярдів доларів за програмою ERA Loans.

Ще 8 мільярдів доларів, за даними НБУ, мають надійти у межах Ukraine Facility.

Втім уже в наступні 2 роки розмір допомоги Україні від міжнародних партнерів зменшуватиметься. Нацбанк спрогнозував такі надходження:

у 2026 році – 35 мільярдів доларів підтримки;

у 2027 році – 30 мільярдів допомоги.

Важливо! Третину цієї допомоги міжнародні партнери України вже анонсували, а інша допомога ще обговорюється.

Які ризики щодо фінансової допомоги?

Втім існують ризики для подальшої фінансової підтримки України. НБУ зазначає, що допомога залежатиме від політичних рішень, які ухвалюватиме керівництво країн, а також від проведення реформ в Україні.

За прогнозом Нацбанку, Україні доведеться вжити додаткових заходів, якщо раптом частина іноземної підтримки так і не надійде. Серед них:

збільшення бюджетних доходів;

скорочення бюджетних витрат;

збільшення внутрішніх запозичень.

Варто знати! Якщо цих заходів буде замало, тоді ймовірне емісійне фінансування, яке може збільшити інфляційний тиск. На це НБУ готовий відповісти жорсткою монетарною політикою.