Американська підтримка має надходити через внески США до Інвестиційного фонду відновлення України, який діятиме на основі двосторонньої угоди між урядами України та США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посла України у США Оксану Маркарову.

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Що відомо про велику потенційну допомогу США для України?

Як зазначила посол, у законопроєкті на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення:

30 мільярдів доларів на безпекову підтримку України;

500 мільйонів на реагування у надзвичайних ситуаціях;

3 мільярди на програму Foreign Military Financing (FMF) для України;

підвищення ліміту на 6 мільярдів для програми Presidential Drawdown Authority (PDA);

600 мільйонів для підтримки українських правоохоронних органів, антикорупційних програм та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Крім того, уточнила Маркарова, передбачається створення тристоронньої ініціативи США – Україна – Тайвань щодо використання БПЛА. Мається на увазі проведення спільних досліджень, розробок та налагодження їх спільного виробництва.

На цю ініціативу на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення мільярда доларів, додала вона.

Законопроєкт також містить положення щодо передавання Україні конфіскованої нелегальної зброї або її продажу на користь Києва та запуску механізмів для конфіскації або більш ефективного використання заморожених російських активів;

Передбачено створення робочої групи з аналізу досвіду війни в Україні, зокрема в межах концепції української операції "Павутина";

У документі також є заборона використання американської оборонної допомоги, не у спосіб, передбачений Конгресом.

Пропонується дати гарантії обміну розвідувальною інформацією США з Україною.

Від президента США вимагають виділяти не менше 15% бюджету програми International Security Cooperation Program Funds на операції Європейського командування США.

Крім того, комітет Сенату з питань асигнувань переважною більшістю підтримав оборонний бюджет Defense Appropriations Act на 2026 рік, що включає ще 1 мільярд доларів військової допомоги Україні.