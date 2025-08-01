Американская поддержка должна поступать через взносы США в Инвестиционный фонд восстановления Украины, который будет действовать на основе двустороннего соглашения между правительствами Украины и США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

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Что известно о большой потенциальной помощи США для Украины?

Как отметила посол, в законопроекте на 2026 и 2027 финансовые годы предусматривается выделение:

30 миллиардов долларов на поддержку безопасности Украины;

500 миллионов на реагирование в чрезвычайных ситуациях;

3 миллиарда на программу Foreign Military Financing (FMF) для Украины;

повышение лимита на 6 миллиардов для программы Presidential Drawdown Authority (PDA);

600 миллионов для поддержки украинских правоохранительных органов, антикоррупционных программ и привлечения к ответственности за военные преступления.

Кроме того, уточнила Маркарова, предусматривается создание трехсторонней инициативы США – Украина – Тайвань по использованию БПЛА. Имеется в виду проведение совместных исследований, разработок и налаживание их совместного производства.

На эту инициативу на 2026 и 2027 финансовые годы предусматривается выделение миллиарда долларов, добавила она.

Законопроект также содержит положения о передаче Украине конфискованного нелегального оружия или его продажи в пользу Киева и запуска механизмов для конфискации или более эффективного использования замороженных российских активов;

Предусмотрено создание рабочей группы по анализу опыта войны в Украине, в частности в рамках концепции украинской операции "Паутина";

В документе также есть запрет использования американской оборонной помощи, не способом, предусмотренный Конгрессом.

Предлагается дать гарантии обмена разведывательной информацией США с Украиной.

От президента США требуют выделять не менее 15% бюджета программы International Security Cooperation Program Funds на операции Европейского командования США.

Кроме того, комитет Сената по вопросам ассигнований подавляющим большинством поддержал оборонный бюджет Defense Appropriations Act на 2026 год, включающий еще 1 миллиард долларов военной помощи Украине.