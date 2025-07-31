В США предложили четкий план действий, что позволит оказывать помощь Украине через фонд для взносов от европейских союзников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно о новом вероятном механизме поставок оружия Украине?

Сенаторы-республиканцы, Джим Риш и Роджер Уикер, разработали законопроект The Peace Act, который поспособствует эффективному предоставлению вооруженной поддержки Украине без ущерба для обороноспособности США.

Механизм предусматривает создание специального фонда при Министерстве финансов,, который будет принимать взносы европейских союзников. Полученные средства, которые по прогнозам составят 5 – 8 миллиардов долларов ежегодно, будут тратить на закупку вооружения у американских производителей, оказывая необходимую поддержку Киеву.

Такая инициатива со стороны сенаторов продиктована желанием Дональда Трампа возложить ответственность за финансирование украинской армии на Европу, тем самым минимизируя расходы США. Новый механизм сможет значительно ускорить поставки оружия, ведь будет использовать уже имеющиеся американские арсеналы.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны России против Украины сумма помощи, предоставленной США, превысила 66 миллиардов долларов. Однако дальнейшее принятие новых пакетов поддержки от Конгресса пока остается под вопросом.

Предложенный республиканской партией формат предоставления Украине помощи получил положительные оценки в Белом доме. Ожидается, что законопроект рассмотрят в рамках ежегодного оборонного бюджета позже в этом году.

Ранее Трамп заявлял, что США должны предоставить Киеву дополнительное вооружение, чтобы гарантировать, что украинцы смогут себя защитить.