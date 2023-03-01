Якою буде весна для українців: прогнози щодо курсу долара, цін на нерухомість та пальне

Попри складну ситуацію, українська економіка включно з курсом гривні та ростом цін стабілізувалася. З початку року курс долара на готівковому ринку падає, а пальне усіх марок дешевшає.

Чи продовжаться ці тенденції та до чого українцям готуватися навесні, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що буде з курсом гривні

З початку 2023 року середньозважений курс долара зменшився на 1,5 гривні. На думку експертів, опитаних 24 Каналом, причин для такого зміцнення може бути декілька:

Фінансова підтримка міжнародних партнерів та нові обіцянки щодо виділення десятків мільярдів допомоги цього року.

Довіра українців до національної валюти та вища психологічна стійкість.

Зменшення попиту на готівкову валюту через впровадження депозитів за офіційним курсом.

Іншим чинником, який міг вплинути на зміцнення національної валюти є початок посівної кампанії. Це спричинило необхідність для аграріїв мати велику гривневу ліквідність, щоб здійснити усі приготування.

Окрім того, свою ефективність довели впроваджені Нацбанком депозити за офіційним курсом. Завдяки цьому багато українців обрали зберігати свої заощадження у безготівковій формі.

Що стосується офіційного курсу Нацбанку, на який орієнтуються готівкові розцінки, його найближчим часом найімовірніше не переглядатимуть.

Олег Гетман Економіст Щодо прогнозів, то є очікування, що НБУ сподобалась політика, яку він проводить. Він не хоче повертатись до гнучкого курсоутворення, хоча для цього вже є всі підстави. Курс нікуди не полетить, а навпаки може ще й укріплюватись гривня

Якщо регулятор теоретично і може скасувати фіксований курс, то підстав для його перегляду у бік збільшення точно немає.

У нас позитивний платіжний баланс, у нас скорочується дірка по торговому балансу, є позитивні очікування, то я не бачу жодних підстав переглядати у бік збільшення цей курс. Так, в бюджеті він передбачений більший, але бюджет буде ще багато разів протягом року коригуватись,

– зазначає експерт.

На думку банкіра Юрія Крохмаля, довіра до українців до гривні та впевненість у тому, що Нацбанк найближчим часом не переглядатиме фіксований курс, позитивно вплинули на зміцнення національної валюти.

Укріплення гривні на початку року відбувається завдяки позитивним економічним новинам. А саме про те, що Україна в цьому році може розраховувати на достатню фінансову підтримку світової спільноти. Також, "впевненості" гривні додали запевнення НБУ, що найближчим часом режим фіксованого курсу лишиться без змін.

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначав, що режим фіксованого обмінного курсу досі актуальний. Саме він відіграє важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності країни. Тож найближчим часом регулятор не відпустить курс.

Чи довго триватиме зміцнення гривні

За словами Юрія Крохмаля, зміцнення гривні продовжиться і надалі, поки триває посівна і відбувається закупівля всього для цього необхідного. Проте, на думку інвестбанкіра Сергія Фурси, таке зміцнення гривні навряд чи буде довгим.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital У нас курс зафіксований і різниця офіційного курсу та готівкового буде зберігатись. Проте можна сказати, що найближчим часом якогось тиску на гривню у бік її послаблення немає.

Ціни на нерухомість

За прогнозами експертів, 2023 рік для забудовників та інвесторів буде найгіршим за останні 15 років. Попри слабкий попит, вартість житла на ринку росте. Як розповідає Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, це насамперед пов'язано з девальвацією гривні та ростом цін на матеріали будівництва.

Тобто компанії вимушені підняти ціни. Однак, якщо глянути ціну відносно до долара, то можна побачити, що об'єкти залишилися на тому самому ціновому діапазоні, або навіть простежується спад,

– пояснює експерт.

Попит зменшується

Протягом останнього півріччя на ринку спостерігається лише мінімальний попит на новобудови. При цьому понад 90% з наявних покупців зацікавлені в придбанні житла лише у кількох містах: Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та частково Одесі.

Можливі зміни на ринку будуть почнуться наприкінці березня – початку квітня. В деяких сегментах житлової нерухомості на вторинному ринку ціни можуть несуттєво зрости. Первинний ринок буде відновлюватися більш поступово, враховуючи, що ризиків на цьому ринку більше і покупець має витратити більше часу на очікування.

Що буде із будівництвом новобудов

Багато нових проєктів будівництва багатоповерхівок очікувати не варто. Цей ринок більш чутливий до подій на фронті, тому таких проєктів буде не багато.

Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Тенденції збережуться, проєкти на фінальних стадіях будуть поступово завершуватися, а проєкти на початкових стадіях будуть чекати своїх покупців. І після цього почнеться відновлення будівництва,

Що стосується вторинного житла, то ціна на нього не збільшуватиметься, принаймні суттєво. Ціна може піднятися хіба що на локальних проєктах, де на будівництво знаходиться на останніх стадіях, або тих, які мають великий попит.

За аналітикою dom.ria, українці продовжують цікавитись житлом саме на нижчих поверхах на вторинному ринку житла. До прикладу, у столиці квартири до 5 поверху розглядали на 27% більше, ніж житло вище 10 поверху.

Володимир Семенцов Керуючий партнер компанії INSPI Development Загалом ціни будуть стабільними. Тобто кардинальних якихось змін не слід очікувати. Навіть компанії, які задля маркетингу піднімають ціни, в реальних угодах додають знижки й наприкінці ціна залишається на такому ж рівні, що й була до цього

Відтак насправді покупець може розраховувати на знижки в розмірі від 10% до 20%. З великою долею вірогідності ця тенденція триватиме наступні 3 місяці.

Первинний ринок в Україні зараз напряму залежатиме від обставин війни. Через це 2023 рік є одним із найризикованішим для забудовників та інвесторів за останні 15 років. Наразі на межі банкрутства (тобто в умовах неможливості виконати зобов’язання перед інвесторами та покупцями) перебуває до 2⁄3 девелоперських компаній.

Ціни на пальне

Ціни на пальне суттєво зменшуються другий місяць поспіль. Цьому сприяє як достатній запас продукту на українському ринку, так і сприятлива ціна на нафтопродукти в Європі. Отже, ціни якщо не продовжать надалі спадати, то принаймні залишаться на такому ж рівні.

Геннадій Рябцев Член Експертної ради Міністерства енергетики Ресурсу поки що достатньо для задоволення всіх потреб споживачів. Постачання, які переривались внаслідок ракетних обстрілів і перерв в енергопостачанні, які спричиняли черги на пунктах пропуску, відновились. Тому доти доки не фіксуватиметься різке зростання попиту, ціни будуть зберігатись.

Також експерт зауважує, що хоча раніше початок посівної навесні жодним чином не впливав на вартість нафтопродуктів, в умовах війни ситуація дещо змінилась.

Зараз ситуація ускладнена тим, що більшість аграріїв не змогли створити запасів і не мають достатнього ресурсу для здійснення великих закупівель. При цьому постачання можливі лише через західні кордони і закупівлі здійснюються лише в Східній Європі. Якщо на спотовому ринку Європи виникне нестача нафтопродуктів, то аграріям буде складно задовольнити свої потреби,

– пояснює експерт.

Рябцев додає, що треба зважити на те, що цьогоріч потреби аграріїв будуть значно менші, аніж два роки тому. "Тому можна припустити, що скорочення попиту компенсує нестачу ресурсу на вільному ринку", – розповідає він.

Підвищення пенсій

Індексація пенсій у березні відбудеться для всіх категорій пенсіонерів. У середньому пенсійні виплати підвищаться на 400 – 700 гривень. За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, індексація торкнеться абсолютно всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових.

Що стосується пенсій науковців та держслужбовців, їх перерахують в липні, а не після закінчення воєнного стану, як передбачає закон. Усі виплати підвищаться на 20%. Але тут варто пам'ятати, що індексуватиметься лише базова сума пенсії без будь-яких додаткових доплат.