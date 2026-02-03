Генсек НАТО відповів, чи знайдуть союзники гроші на зброю для України через PURL

Участь у програмі PURL беруть дві третини союзників. Однак існує питання розподілу "тягаря" фінансування: поки одні країни роблять багато, деякі – не роблять нічого.

Як відбуватиметься фінансування PURL?

Про це Марк Рютте розповів під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 3 лютого, передає 24 Канал. Однак генеральний секретар НАТО впевнений – гроші будуть.

За словами генсека, деякі держави вже роблять "досить багато", як-от Канада, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція та країни Балтії. Окрім того, "відносно багато" роблять Словенія та Бельгія.

Однак наразі в НАТО працюють над кращим розподілом "тягаря" всередині Альянсу – рівномірно між союзниками.

Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це критично важливо,

– заявив Рютте.

Ба більше, Туреччина, Норвегія, Канада та Іспанія переглядають свої запаси, аби вивчити можливість передачі Україні додаткових ракет для ППО.

Цікаво! Генсек НАТО також прокоментував комбіновану російську атаку в ніч на 3 лютого. "Справді дуже сумно бачити те, що сталося минулої ночі", – сказав він. Нагадаємо, у ДТЕК це назвали поки найсильнішим ударом по енергетиці у 2026 році.

Згадав посадовець і 90 мільярдів євро від Євросоюзу, з яких 60 мільярдів євро Київ зможе витратити на військо.

Що відомо про ініціативу PURL?