Економіка Новини економіки Генсек НАТО відповів, чи знайдуть союзники гроші на зброю для України через PURL
3 лютого, 16:50
Генсек НАТО відповів, чи знайдуть союзники гроші на зброю для України через PURL

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Дві третини союзників НАТО беруть участь у програмі PURL, але існує проблема розподілу фінансового "тягаря".
  • Генсек НАТО впевнений, що гроші знайдуть, а деякі країни вже роблять значний внесок у підтримку України.

Участь у програмі PURL беруть дві третини союзників. Однак існує питання розподілу "тягаря" фінансування: поки одні країни роблять багато, деякі – не роблять нічого.

Як відбуватиметься фінансування PURL?

Про це Марк Рютте розповів під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 3 лютого, передає 24 Канал. Однак генеральний секретар НАТО впевнений – гроші будуть.

За словами генсека, деякі держави вже роблять "досить багато", як-от Канада, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція та країни Балтії. Окрім того, "відносно багато" роблять Словенія та Бельгія.

Однак наразі в НАТО працюють над кращим розподілом "тягаря" всередині Альянсу – рівномірно між союзниками.

Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це критично важливо,
– заявив Рютте.

Ба більше, Туреччина, Норвегія, Канада та Іспанія переглядають свої запаси, аби вивчити можливість передачі Україні додаткових ракет для ППО.

Цікаво! Генсек НАТО також прокоментував комбіновану російську атаку в ніч на 3 лютого. "Справді дуже сумно бачити те, що сталося минулої ночі", – сказав він. Нагадаємо, у ДТЕК це назвали поки найсильнішим ударом по енергетиці у 2026 році.

Згадав посадовець і 90 мільярдів євро від Євросоюзу, з яких 60 мільярдів євро Київ зможе витратити на військо.

Що відомо про ініціативу PURL?

  • Нагадаємо, механізм військової допомоги Україні через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) запустили США та НАТО. Вона дозволяє Силам оборони отримувати американське озброєння за допомогою внесків партнерів.

  • За словами Рютте, з літа 2025 року в такий спосіб союзники забезпечили Україні 75% усіх ракет для фронту та 90% – для захисту повітряного простору.