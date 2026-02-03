Генсек НАТО відповів, чи знайдуть союзники гроші на зброю для України через PURL
- Дві третини союзників НАТО беруть участь у програмі PURL, але існує проблема розподілу фінансового "тягаря".
- Генсек НАТО впевнений, що гроші знайдуть, а деякі країни вже роблять значний внесок у підтримку України.
Участь у програмі PURL беруть дві третини союзників. Однак існує питання розподілу "тягаря" фінансування: поки одні країни роблять багато, деякі – не роблять нічого.
Як відбуватиметься фінансування PURL?
Про це Марк Рютте розповів під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 3 лютого, передає 24 Канал. Однак генеральний секретар НАТО впевнений – гроші будуть.
Дивіться також Допомога США, яку треба купувати, і шантаж Трампа: на що сподіватися Україні у 2026 році
За словами генсека, деякі держави вже роблять "досить багато", як-от Канада, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція та країни Балтії. Окрім того, "відносно багато" роблять Словенія та Бельгія.
Однак наразі в НАТО працюють над кращим розподілом "тягаря" всередині Альянсу – рівномірно між союзниками.
Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це критично важливо,
– заявив Рютте.
Ба більше, Туреччина, Норвегія, Канада та Іспанія переглядають свої запаси, аби вивчити можливість передачі Україні додаткових ракет для ППО.
Цікаво! Генсек НАТО також прокоментував комбіновану російську атаку в ніч на 3 лютого. "Справді дуже сумно бачити те, що сталося минулої ночі", – сказав він. Нагадаємо, у ДТЕК це назвали поки найсильнішим ударом по енергетиці у 2026 році.
Згадав посадовець і 90 мільярдів євро від Євросоюзу, з яких 60 мільярдів євро Київ зможе витратити на військо.
Що відомо про ініціативу PURL?
Нагадаємо, механізм військової допомоги Україні через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) запустили США та НАТО. Вона дозволяє Силам оборони отримувати американське озброєння за допомогою внесків партнерів.
За словами Рютте, з літа 2025 року в такий спосіб союзники забезпечили Україні 75% усіх ракет для фронту та 90% – для захисту повітряного простору.