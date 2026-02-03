Генсек НАТО ответил, найдут ли союзники деньги на оружие для Украины по PURL
- Две трети союзников НАТО участвуют в программе PURL, но существует проблема распределения финансового "бремени".
- Генсек НАТО уверен, что деньги найдут, а некоторые страны уже делают значительный вклад в поддержку Украины.
Участие в программе PURL принимают две трети союзников. Однако существует вопрос распределения "бремени" финансирования: пока одни страны делают много, некоторые – не делают ничего.
Как будет происходить финансирование PURL?
Об этом Марк Рютте рассказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 3 февраля, передает 24 Канал. Однако генеральный секретарь НАТО уверен – деньги будут.
По словам генсека, некоторые государства уже делают "достаточно много", например Канада, Норвегия, Германия, Нидерланды, Дания, Швеция и балтийские страны. Кроме того, "относительно много" делают Словения и Бельгия.
Однако сейчас в НАТО работают над лучшим распределением "бремени" внутри Альянса – равномерно между союзниками.
Я абсолютно уверен, что деньги будут, потому что мы все знаем, что это критически важно,
– заявил Рютте.
Более того, Турция, Норвегия, Канада и Испания пересматривают свои запасы, чтобы изучить возможность передачи Украине дополнительных ракет для ПВО.
Интересно! Генсек НАТО также прокомментировал комбинированную российскую атаку в ночь на 3 февраля. "Действительно очень грустно видеть то, что произошло прошлой ночью", – сказал он. Напомним, в ДТЭК это назвали пока самым сильным ударом по энергетике в 2026 году.
Вспомнил чиновник и 90 миллиардов евро от Евросоюза, из которых 60 миллиардов евро Киев сможет потратить на армию.
Что известно об инициативе PURL?
Напомним, механизм военной помощи Украине через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) запустили США и НАТО. Она позволяет Силам обороны получать американское вооружение с помощью взносов партнеров.
По словам Рютте, с лета 2025 года таким образом союзники обеспечили Украине 75% всех ракет для фронта и 90% – для защиты воздушного пространства.