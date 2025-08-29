Країни ЄС готові повністю профінансувати новий європейський оборонний фонд. На ці потреби вони залучають 150 мільярдів євро.

Як у ЄС залучать 150 мільярдів євро?

Для забезпечення оборонного виробництва, передбаченого європейською програмою SAFE (Security Action for Europe), 19 країн подали заявки на оформлення кредитів, повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

На спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Селінєю у Ризі глава Єврокомісії зазначила, що завдяки цьому вдалося повністю закрити потреби оборонної програми на 150 мільярдів євро.

19 держав-членів, включаючи Латвію, звернулися за підтримкою через наш інструмент SAFE Defence. Я рада повідомити, що ми досягли повної суми підписки SAFE,

– заявила фон дер Ляєн.

Кошти в рамках програми SAFE будуть надаватися напряму державам-членам ЄС.

Це європейський успіх,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Разом з тим Україні дозволили залучатися до оборонних проєктів в рамках програми SAFE. Для цього Київ повинен налагоджувати контакти з європейськими виробниками озброєння, щоб координувати спільну роботу.

Варто знати! Ще на початку серпня участю в програмі SAFE цікавилися 18 країн Євросоюзу. Вони готові були взяти кредитів на 127 мільярдів євро для фінансування оборонної ініціативи Брюсселю.

Що відомо про програму SAFE? SAFE (Security and Assistance for Europe) – це новий європейський оборонний фонд обсягом 150 млрд євро, створений у відповідь на війну Росії проти України та як основа для плану переозброєння ReArm Europe 2030. Програма передбачає фінансування спільних оборонних проєктів, зняття частини бюджетних обмежень для країн-членів, уніфікацію стандартів, координацію спільних закупівель і залучення партнерських держав.

Оборонні плани Європи: що відомо?