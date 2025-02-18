Не згайте час: скільки грошей можна втратити, якщо пропустити строк подачі заяви на пенсію

В Україні пенсія за віком призначається з дня, який настає за днем досягнення пенсійного віку. Але тільки звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

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У разі звернення за пенсією після спливу цих трьох місяців, пенсія за віком призначається з дня звернення, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Наприклад, якщо людина досягла пенсійного віку 1 квітня, то при зверненні до ПФУ до 1 липня пенсію нарахують за всі попередні місяці. Якщо ж заява подана після 1 липня, виплати нададуть лише з моменту подання заяви.

Зокрема якщо заява про призначення пенсії подається через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Порталу Дія, то днем звернення за призначенням пенсії вважається дата її реєстрації на вебпорталі Фонду або засобами Порталу Дія.

Зверніть увагу! Якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, то ПФУ письмово повідомляє про це заявника через електронний кабінет.