У Києві з 1 серпня запроваджують QR-квиток із безлімітними пересадками: як він працюватиме

З 1 серпня у застосунку "Київ Цифровий" та терміналах для купівлі квитків став доступний новий пересадковий QR-квиток. Він дає змогу здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами міського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

Про запуск нового квитка повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як працюватиме пересадковий квиток у транспорті в Києві?

Пересадковий квиток – це рішення, яке працює в багатьох європейських столицях і є стандартом сучасного міського транспорту. Ми послідовно впроваджуємо в Києві найкращі практики прогресивних міст, щоб громадський транспорт був максимально зручним для пасажирів. Один квиток, який дозволяє вільно пересідати між різними видами транспорту, робить щоденні поїздки простішими та комфортнішими, – зазначив Мондриївський.

Новий QR-квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 гривень.

Після придбання квиток зберігається у застосунку протягом 15 днів, а відлік 90 хвилин починається лише після першої валідації. У цей час пасажири можуть без обмежень пересідати між різними видами транспорту, повторно валідуючи той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікетах метро.

Придбати пересадковий QR-квиток можна у застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Придбати QR-квиток", обравши категорію "Міський транспорт" і тип "Пересадковий", а також у спеціальних терміналах.

Під час перевірки проїзду достатньо показати QR-квиток контролеру. Після сканування він бачитиме всі валідації, здійснені в межах 90-хвилинного періоду, тому додатково підтверджувати оплату не потрібно.

У КМДА звернули увагу, що на відміну від звичайних QR-квитків, пересадковий не можна передати іншому користувачу через особливості його використання для багаторазових пересадок.

Водночас запуск нового квитка не змінює чинних правил оплати проїзду: знижки діють лише під час поповнення транспортної карти або придбання проїзних, тоді як вартість QR-квитків залишається фіксованою.

Нагадаємо, з 1 серпня у Києві набули чинності нові тарифи на проїзд у більшості маршруток. Після підвищення вартість однієї поїздки становить 20 або 25 гривень залежно від маршруту.