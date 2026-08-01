Про запуск нового квитка повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як працюватиме пересадковий квиток у транспорті в Києві?

Пересадковий квиток – це рішення, яке працює в багатьох європейських столицях і є стандартом сучасного міського транспорту. Ми послідовно впроваджуємо в Києві найкращі практики прогресивних міст, щоб громадський транспорт був максимально зручним для пасажирів. Один квиток, який дозволяє вільно пересідати між різними видами транспорту, робить щоденні поїздки простішими та комфортнішими, – зазначив Мондриївський.

Новий QR-квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 гривень.

Після придбання квиток зберігається у застосунку протягом 15 днів, а відлік 90 хвилин починається лише після першої валідації. У цей час пасажири можуть без обмежень пересідати між різними видами транспорту, повторно валідуючи той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікетах метро.

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Придбати пересадковий QR-квиток можна у застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Придбати QR-квиток", обравши категорію "Міський транспорт" і тип "Пересадковий", а також у спеціальних терміналах.

Під час перевірки проїзду достатньо показати QR-квиток контролеру. Після сканування він бачитиме всі валідації, здійснені в межах 90-хвилинного періоду, тому додатково підтверджувати оплату не потрібно.

У КМДА звернули увагу, що на відміну від звичайних QR-квитків, пересадковий не можна передати іншому користувачу через особливості його використання для багаторазових пересадок.

Водночас запуск нового квитка не змінює чинних правил оплати проїзду: знижки діють лише під час поповнення транспортної карти або придбання проїзних, тоді як вартість QR-квитків залишається фіксованою.

Нагадаємо, з 1 серпня у Києві набули чинності нові тарифи на проїзд у більшості маршруток. Після підвищення вартість однієї поїздки становить 20 або 25 гривень залежно від маршруту.