О запуске нового билета сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

Как будет работать пересадочный билет в транспорте Киева?

Пересадочный билет – это решение, которое работает во многих европейских столицах и является стандартом современного городского транспорта. Мы последовательно внедряем в Киеве лучшие практики прогрессивных городов, чтобы общественный транспорт был максимально удобным для пассажиров. Один билет, позволяющий свободно пересаживаться между различными видами транспорта, делает ежедневные поездки проще и комфортнее, – отметил Мондриевский.

Новый QR-билет можно использовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Его стоимость составляет 60 гривен.

После покупки билет хранится в приложении в течение 15 дней, а отсчет 90 минут начинается только после первой валидации. В течение этого времени пассажиры могут без ограничений пересаживаться между различными видами транспорта, повторно валидируя один и тот же QR-билет в каждом транспортном средстве или на турникетах метро.

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Приобрести пересадочный QR-билет можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Купить QR-билет", выбрав категорию "Городской транспорт" и тип "Пересадочный", а также в специальных терминалах.

При проверке проезда достаточно показать QR-билет контролеру. После сканирования он увидит все валидации, совершенные в течение 90-минутного периода, поэтому дополнительно подтверждать оплату не нужно.

В КГГА обратили внимание, что в отличие от обычных QR-билетов, пересадочный билет нельзя передать другому пользователю из-за особенностей его использования для многократных пересадок.

В то же время запуск нового билета не меняет действующих правил оплаты проезда: скидки действуют только при пополнении транспортной карты или приобретении проездных, тогда как стоимость QR-билетов остается фиксированной.

Напомним, с 1 августа в Киеве вступили в силу новые тарифы на проезд в большинстве маршруток. После повышения стоимость одной поездки составляет 20 или 25 гривен в зависимости от маршрута.