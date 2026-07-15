Новий проїзд у Києві: скільки тепер платимуть мешканці та гості столиці

З 15 липня зростає разовий проїзд у комунальному транспорті столиці. З середи він коштує вже 30 гривень. Це рішення раніше пройшло всі встановлені законодавством процедури.

Чому зростають ціни на проїзд у Києві

Для людей, які регулярно користуються громадським транспортом, відтепер діятимуть різні пільги та знижки, про що йдеться на Офіційному порталі Києва.

Річ у тім, що ціни на проїзд не переглядали майже десятиліття – з 2018 року. Як зазначили у КМДА, потреба в оновленні цін полягає у тому, аби наблизити тарифи до "економічно обґрунтованого рівня".

Наголошується, що економічно обґрунтований тариф у 2026 році становить 64,60 гривень за поїздку в метро та 44,14 гривні – у наземному комунальному транспорті.

Які актуальні ціни на проїзд у столиці

Кияни, які користуються міським пасажирським транспортом регулярно, можуть придбати проїзні квитки на місяць. Вартість однієї поїздки залежить від кількості:

1 – 9 поїздок – 30 гривень за поїздку;

10 – 19 – 28,90 гривень;

20 – 29 – 27,80 гривень;

30 – 39 – 26,60 гривень;

40 – 49 – 25,50 гривень;

50 – 25 гривень.

Також передбачені місячні проїзні квитки. Вартість однієї поїздки становить приблизно 23,3 – 23,6 гривні:

46 поїздок – 1 088 гривень;

62 поїздки – 1 463 гривні;

92 поїздки – 2 156 гривень;

124 поїздки – 2 888 гривень.

Ціни безлімітного місячного проїзного на метро, автобус, трамвай, тролейбус та фунікулер – 3 656 гривень замість 4 875 гривень.

Щодо пільгового проїзду:

студенти повинні сплатити 50% від вартості місячного проїзного; учні під час навчального року можуть їздити безкоштовно, а під час літніх канікул – мають сплачувати 25% від проїзду.

Для гостей столиці чинні безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 гривень;

на 48 годин – 563 гривні;

на 72 години – 750 гривень.

Що буде з поїздками, які придбані раніше?

Поїздки, які були придбані до 14 липня, лишатимуться чинними до 14 вересня. Але після цієї дати невикористані поїздки не анулюватимуться – їхню вартість переведуть у грошовий еквівалент та зарахують на баланс транспортної карти.

Крім того, орієнтовно з 1 серпня запровадять пересадковий квиток за ціною 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин.

Таким чином, ціни на транспорт у Києві змінюються на тлі чинних подій та зростання цін. Мова йде про збільшення витрат на електроенергію, паливо, оплату праці тощо.

Що ще варто знати про проїзд у Києві

Розпорядження про підвищення вартості проїзду у Києві підписав мер міста Віталій Кличко. Це відбулося 10 липня.

А у вівторок, 14 липня, українці під стінами Київради влаштували акцію "Збережемо доступний проїзд у Києві". Вони вимагали ввести мораторій на підвищення вартості проїзду у громадському транспорті міста.