Прожитковий мінімум у 2024 році: як зміняться соцвиплати

У Бюджеті-2024 передбачено збільшення розміру прожиткового мінімуму на 331 гривню. Разом з ним і зростуть різні соціальні виплати для населення.

Прожитковий мінімум у 2024 році

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень, тоді як раніше цей показник становив 2 589 гривень на одну особу.

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Раніше прожитковий мінімум зростав двічі на рік – 1 січня та 1 липня. Проте нині відомо лише про одне підвищення у 2024 році.

Варто зауважити, що саме до прожиткового мінімуму прив'язані більшість соціальних виплат в Україні, таких як пенсія, соцдопомога тощо.

Які соцвиплати зростуть

В першу чергу варто сказати, що зросте мінімальна пенсія до 2 361 гривні. Також нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у Бюджеті-2024 передбачені такі суми допомоги для:

дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

працездатних осіб – 3 028 гривень;

працездатних осіб, які застосовуються для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;

працездатних осіб, які застосовуються для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;

працездатних осіб, які застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.

Видатки на соціальний захист наступного року

Видатки на соціальний захист залишаться на рівні 2023 року. Проте, за словами голови парламентського Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, виплати на дещо все ж зростуть: