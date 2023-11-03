Прожиточный минимум в 2024 году: как изменятся соцвыплаты
В Бюджете-2024 предусмотрено увеличение размера прожиточного минимума на 331 гривну. Вместе с ним и возрастут разные социальные выплаты для населения.
Прожиточный минимум в 2024 году
С 1 января 2024 года прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен, тогда как раньше этот показатель составлял 2 589 гривен на одного человека.
Читайте также Вырастет 100%: как изменится пенсия в 2024 годуНапомним! Ранее прожиточный минимум рос дважды в год – 1 января и 1 июля. Однако сейчас известно только об одном повышении в 2024 году.
Следует отметить, что именно к прожиточному минимуму привязаны большинство социальных выплат в Украине, таких как пенсия, соцпомощь и т.д.
Какие соцвыплаты возрастут
В первую очередь следует сказать, что вырастет минимальная пенсия до 2 361 гривны. Также нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Бюджете-2024 предусмотрены следующие суммы помощи для:
- детей до 6 лет – 2 563 гривны;
- детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;
- трудоспособных лиц – 3 028 гривен;
- трудоспособных лиц, применяемые для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемые для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемые для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 гривен;
- лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.
Расходы на социальную защиту в следующем году
Расходы на социальную защиту останутся на уровне 2023 года. Однако, по словам председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, выплаты на кое-что все же возрастут:
- для граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено предоставление разных видов пособий – 88,7 миллиарда гривен;
- на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг – 49,9 миллиарда гривен;
- социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью – 5,9 миллиарда гривен;
- для ПФУ (возмещение дефицита и пенсии, которые платит государство) – 271,9 миллиарда гривен.