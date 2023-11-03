Прожиточный минимум в 2024 году: как изменятся соцвыплаты

В Бюджете-2024 предусмотрено увеличение размера прожиточного минимума на 331 гривну. Вместе с ним и возрастут разные социальные выплаты для населения.

Прожиточный минимум в 2024 году

С 1 января 2024 года прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен, тогда как раньше этот показатель составлял 2 589 гривен на одного человека.

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Ранее прожиточный минимум рос дважды в год – 1 января и 1 июля. Однако сейчас известно только об одном повышении в 2024 году.

Следует отметить, что именно к прожиточному минимуму привязаны большинство социальных выплат в Украине, таких как пенсия, соцпомощь и т.д.

Какие соцвыплаты возрастут

В первую очередь следует сказать, что вырастет минимальная пенсия до 2 361 гривны. Также нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Бюджете-2024 предусмотрены следующие суммы помощи для:

детей до 6 лет – 2 563 гривны;

детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемые для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемые для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемые для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.

Расходы на социальную защиту в следующем году

Расходы на социальную защиту останутся на уровне 2023 года. Однако, по словам председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, выплаты на кое-что все же возрастут: