Как вырастут пенсии в следующем году
Уже с 1 января прожиточный минимум вырастет до 2920 гривен. В связи с этим минимальная пенсия тоже увеличится с 2 093 гривен до 2 361 гривны.
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Также ожидается, что максимальная пенсия вырастет до 23610 гривен, а средняя выплата по Украине до 6 тысяч гривен.
Какие еще соцвыплаты возрастут
В 2024 году возрастут и другие социальные выплаты, которые зависят от прожиточного минимума К ним относятся:
- детям до 6 лет – 2 563 гривны;
- детям от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;
- трудоспособным лицам – 3028 гривен;
- трудоспособным лицам, которые применяются для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 гривны;
- трудоспособным лицам, применяемым для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;
- трудоспособным лицам, которые применяются для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 гривен;
- лицам, потерявшим трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.