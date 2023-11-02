Финансирование от ПФУ в октябре

За октябрь ПФУ выделил 58 миллиардов гривен на пенсии украинцев и 978,4 миллиона гривен на выплату жилищных льгот и субсидий.

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30 октября были профинансированы страховые выплаты на сумму 2331,3 миллионов гривен, из которых 1266 миллионов гривен выделили на оплату больничных.

К слову, за прошлый месяц в ПФУ обратилось около 1057 тысяч человек за предоставлением разных услуг.

Какая ситуация с пенсиями и субсидиями

До конца 2023 года никаких повышений размера пенсий не запланировано. Так что в процентном соотношении размер выплат между украинцами разделяется так:

29,5% пенсионеров имеют выплаты от 2001 до 3000 гривен;

23,2% – от 5001 до 10000 гривен;

21,3% – от 3001 до 4000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен;

0,6% – до 2000 гривен.

Поскольку в скором времени начнется новый отопительный сезон, размер субсидии, как всегда, тоже возрастет. Учитывая, что размер этой выплаты рассчитывается индивидуально, сказать точно на сколько она вырастет очень трудно.

Напомним! Тем, кому назначили субсидию еще летом, ее перечислят автоматически. Так что заново подавать заявление не нужно.