Финансирование от ПФУ в октябре
За октябрь ПФУ выделил 58 миллиардов гривен на пенсии украинцев и 978,4 миллиона гривен на выплату жилищных льгот и субсидий.
Читайте также Пенсия с доверенностью: что нужно знать, чтобы удачно ее оформить
30 октября были профинансированы страховые выплаты на сумму 2331,3 миллионов гривен, из которых 1266 миллионов гривен выделили на оплату больничных.
К слову, за прошлый месяц в ПФУ обратилось около 1057 тысяч человек за предоставлением разных услуг.
Какая ситуация с пенсиями и субсидиями
До конца 2023 года никаких повышений размера пенсий не запланировано. Так что в процентном соотношении размер выплат между украинцами разделяется так:
- 29,5% пенсионеров имеют выплаты от 2001 до 3000 гривен;
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен;
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен;
- 0,6% – до 2000 гривен.
Поскольку в скором времени начнется новый отопительный сезон, размер субсидии, как всегда, тоже возрастет. Учитывая, что размер этой выплаты рассчитывается индивидуально, сказать точно на сколько она вырастет очень трудно.