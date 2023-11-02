Фінансування від ПФУ у жовтні

За жовтень ПФУ виділив 58 мільярдів гривень на пенсії українців та ще 978,4 мільйона гривень на виплату житлових пільг і субсидій.

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30 жовтня були профінансовано страхові виплати на суму 2331,3 мільйона гривень, з яких 1266 мільйонів гривень виділили на оплату лікарняних.

До слова, за минулий місяць до ПФУ звернулося близько 1057 тисяч осіб за наданням різних послуг.

Яка ситуація з пенсіями та субсидіями

До кінця 2023 року ніяких підвищень розміру пенсій не заплановано. Тож у відсотковому співвідношенні розмір виплат між українцями розділяється так:

29,5% пенсіонерів мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень;

0,6% – до 2 000 гривень.

Оскільки незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон, розмір субсидії, як і завжди, теж зросте. Враховуючи те, що розмір цієї виплати розраховується індивідуально, сказати точно на скільки вона зросте дуже важко.

Нагадаємо! Тим, кому призначили субсидію ще літом, її перерахують автоматично. Тож заново подавати заяву не потрібно.