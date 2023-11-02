Фінансування від ПФУ у жовтні
За жовтень ПФУ виділив 58 мільярдів гривень на пенсії українців та ще 978,4 мільйона гривень на виплату житлових пільг і субсидій.
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30 жовтня були профінансовано страхові виплати на суму 2331,3 мільйона гривень, з яких 1266 мільйонів гривень виділили на оплату лікарняних.
До слова, за минулий місяць до ПФУ звернулося близько 1057 тисяч осіб за наданням різних послуг.
Яка ситуація з пенсіями та субсидіями
До кінця 2023 року ніяких підвищень розміру пенсій не заплановано. Тож у відсотковому співвідношенні розмір виплат між українцями розділяється так:
- 29,5% пенсіонерів мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень;
- 0,6% – до 2 000 гривень.
Оскільки незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон, розмір субсидії, як і завжди, теж зросте. Враховуючи те, що розмір цієї виплати розраховується індивідуально, сказати точно на скільки вона зросте дуже важко.