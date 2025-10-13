У 2026 році прожитковий мінімум в Україні зросте на 10%, проте продовжить бути далеким від фактичного рівня споживання. Від нього залежить низка соціальних виплат, підвищувати які держава не має ресурсу в умовах війни.

Що стримує зростання прожиткового мінімуму в Україні?

Через розв’язану Росією повномасштабну війну Україна змушена збільшувати витрати на оборону. Водночас видатки на пенсії, субсидії та інші соціальні виплати покривають коштом зовнішньої допомоги, тож держава не може значно збільшувати їх. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетьман.

Олег Гетьман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи До прожиткового мінімуму прив’язані багато виплат, а бюджет зараз під час війни вкрай обмежений. Він і так складає близько 2 трильйонів гривень, які ми беремо в міжнародників. Вони нас не зрозуміють, якщо ми будемо зараз роздувати ті чи інші видатки за їхні кошти. Тому ми не можемо собі дозволити ні підіймати значно пенсії, ні інші соціальні виплати, ні прожитковий мінімум. Усі наші потреби йдуть в першу чергу на фронт.

Від прожиткового мінімуму в Україні залежить низка соціальних виплат, як-от розмір пенсії, субсидії, аліменти тощо. У 2026 році його планують встановити на рівні 3 328 гривень для працездатних осіб.

Зверніть увагу! У разі стрімкого підвищення прожиткового мінімуму зросте тиск на бюджети соціальних фондів та інші бюджети, тож з огляду на обмежені ресурси держава не може дозволити собі цього.

Як можна підвищити прожитковий мінімум?

Одним із рішень у питанні прожиткового мінімуму може стати припинення його використання як розрахункової величини для соцвиплат.

Взагалі його можна прибрати з законодавства, за великого бажання, і все прив'язати, наприклад, до мінімальної заробітної плати. Як вже переприв'язана частина штрафів та різних виплат. Але й вона не зростає. Під час війни вона й не буде суттєво зростати: ледь-ледь, майже на рівень інфляції й не більше. І це не надто допоможе всім, хто отримує соціальні виплати,

– говорить Олег Гетьман.

У вересні в Уряді повідомили, що працюють над встановленням прожиткового мінімуму на рівні фактичного споживання. Для цього планують запровадження базової величини як умовної грошової одиниці, яка не має соціального навантаження.

Також триває діалог з міжнародними партнерами про необхідність перегляду прожиткового мінімуму та підвищення соціальної підтримки.

Зауважимо! На думку керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, реальний розмір прожиткового мінімуму у 2025 році становить понад 8 тисяч гривень.

Як змінюватиметься прожитковий мінімум у 2026-2028 роках?

Прожитковий мінімум містить вартісну оцінку споживчого кошика з мінімальними наборами харчових продуктів, непродовольчих товарів та послуг для життя.

У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 гривень. З Бюджетної декларації на найближчі роки відомо, що до 2028 року заплановане його зростання до 3 667 гривень:

2026 рік – 3 288 гривень;

2027 рік – 3 482 гривень;

2028 рік – 3 667 гривень.

Прожитковий мінімум відрізняється для категорій населення: дорослих, дітей, працездатних і непрацездатних людей. Причиною є передбачені для них різні видатки.