Чи зросте в Україні прожитковий мінімум і від чого це залежить
- У Верховній Раді обговорюється законопроєкт про підвищення прожиткового мінімуму з 2025 року, що вплине на соціальні виплати та допомогу.
- Запропоноване підвищення прожиткового мінімуму передбачає три етапи збільшення для різних категорій населення протягом 2025 року.
Ідея підвищення прожиткового мінімуму обговорюється у Верховній Раді. Його зростання може вплинути на різні сфери соціального забезпечення, зокрема на обсяги допомоги вразливим категоріям населення.
Чи може зрости прожитковий мінімум
На зростання виплат в Україні зазвичай впливає розмір прожиткового мінімуму. Нині у Раді є законопроєкт, який передбачає поступове зростання прожиткового мінімуму у 2025 році, передає 24 Канал з посиланням на ВРУ.
Читайте також ПФУ збільшив виплату пенсій українцям за останній місяць
З 1 січня 2025 року в Україні прожитковий мінімум для основних соціально-демографічних категорій залишається без змін. Від цього показника залежать соціальні виплати, розрахунок пенсій, допомога по безробіттю та інші соціальні гарантії.
Прожитковий мінімум для різних категорій населення:
- Діти до 6 років – 2 563 гривні;
- Діти від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- Працездатне населення – 3 028 гривень;
- Особи, які втратили працездатність – 2 361 гривня;
- Загальний прожитковий мінімум – 2 920 гривень.
Зауважте! Прожитковий мінімум впливає на встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів, який визначає, які доходи не обкладаються податком.
Як може зрости прожитковий мінімум
Якщо пропонований законопроєкт ухвалять, прожитковий мінімум зросте, а рівень соціального захисту підвищиться.
Пропоноване підвищення прожиткового мінімуму в три етапи.
Для дітей до 6 років:
- З 1 квітня – 3 627 гривень;
- З 1 липня – 5 110 гривень;
- З 1 жовтня – 7 533 гривні.
Для дітей від 6 до 18 років:
- З 1 квітня – 4 571 гривня;
- З 1 липня – 6 451 гривня;
- З 1 жовтня – 9 467 гривень.
Для працездатних осіб:
- З 1 квітня – 5 400 гривень;
- З 1 липня – 7 620 гривень;
- З 1 жовтня – 11 184 гривні.
До слова! Наразі мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 гривень, але у парламенті також зареєстровано законопроєкт, який пропонує переглянути неоподатковуваний мінімум доходів.